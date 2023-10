Vdova po Formanovi se obává covidu: Kvůli nemoci musela zrušit plánovaný výlet

Martina Formanová se těšila na výlet, místo toho ji ale skolila nečekaná nemoc. Vdova po oscarovém režisérovi Miloši Formanovi si myslí, že prodělala covid, testy ale ukázaly něco jiného.

Spisovatelka Martina Formanová už měla zabalené kufry a nemohla se dočkat, až vyrazí na cesty za novým dobrodružstvím. Nakonec ale musela celý svůj program změnit, jelikož nečekaně onemocněla.

"Jen rychlá aktualizace. Mé velké cestovatelské plány zcela rozdrtilo onemocnění. Test na covid byl negativní, ale je možné, že jsem si ho udělala příliš pozdě. Buďte zdraví a opatrní," postěžovala si vdova po režisérovi Miloši Formanovi, která žije v Americe.

V komentářích se ihned Martině ozvaly kamarádky z branže, které jí vyjádřily podporu. "Ale sluší ti to i tak," vzkázala jí například Dagmar Havlová. "Ale ne, to je na prd," okomentovala snímek Pavlína Pořízková. Hodně zdraví pak popřála i Dáša Zázvůrková. "Ať je ti brzy líp, krásko."

Tři manželství a dvoje dvojčata

Martina Formanová začala psát čtyři měsíce po smrti manžela knihu, ve které zavzpomínala na společný život. "Bylo příjemné vzpomínat, co všechno jsme zažili. Bylo to báječných 23 let. Přemýšlela jsem, jestli jsem nějakou historku už v jiné knížce nenapsala a začala hledat. V tom přijela sestra, a divila se: ty si čteš svoje knížky?" svěřila se v rozhovoru pro Rozhlas.

Miloš Forman zemřel v roce 2018 a Martina se s jeho odchodem dlouho vyrovnávala. "Po odchodu Miloše mi pomohlo, že jsem koukala na reality show. Před tím jsem to nesledovala, ani se nedívala televizi. Pro moje syny to byl signál, že jsem mimo. Rok jsem nemohla jít do naší společné ložnice. Spala jsem v kanceláři, protože náš pes už nedokázal vylézt do patra," popsala Formanová smutné období.

První manželkou režiséra byla v letech 1958 až 1962 Jana Brejchová. Z druhého manželství s Věrou Křesadlovou vzešla dvojčata, divadelníci Petr a Matěj Formanovi. Potřetí se oženil právě s výrazně mladší Martinou Zbořilovou. Měli spolu další syny, opět dvojčata Andrewa a Jamese, kteří žijí v Americe.

