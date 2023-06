Martin Zounar nabírá svaly: Před domem mám posilovnu a cvičím každý den, přiznal

Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě před rokem a půl ukázala, že má pořádně silnou vůli a odhodlání. Zhubnout se herci Martinu Zounarovi podařilo neuvěřitelných 28 kilogramů, a to ne za pomoci drastických diet, ale změnou životního stylu. Efekt je to trvalý, protože se pěknou figurou může pochlubit i nyní. Klíčem k tomu je podle něj zejména pravidelný pohyb a přiměřené porce jídla.

Že herec Martin Zounar přibral na váhu, se kterou se již necítil dobře, přičítá především pandemii koronaviru, kdy byla divadla uzavřená, možnosti vyžití byly značně omezené a lidé trávili většinu času doma. Když se jeho váha vyšplhala na 116 kilogramů, uvědomil si, že potřebuje ve svém životě něco změnit.

To se také stalo - herec vsadil na větší množství pohybu, zdravější potraviny a především menší porce. Jeho úsilí se mu vyplatilo, 28 kilogramů tuku jej postupně začalo opouštět. I dnes, po roce a půl, si váhu víceméně drží. “Vrátilo se mi asi pět nebo šest kilo, ale mohou to být i svaly. Kdo by se zastavil u mě před domem, viděl by, že tam mám posilovnu a v ní každý den doopravdy cvičím. Stále se také držím menších porcí a už to mám docela v oku, nemusím už používat kalorické tabulky,” prozradil oblíbený český herec pro Kafe.cz.

“Není to samozřejmě jednoduché, tělo je strašný prevít a vše si pamatuje. Jak lenost a to, co mu dříve chutnalo a neprospívá mu to, tak ale také pohyb. Takže pokud člověk v minulosti už třeba sportoval, myslím, že to naskočí zpátky poměrně rychle. Pro lidi, kteří doteď nic nedělali a chtějí začít, je to samozřejmě horší,” popsal Martin Zounar svůj pohled na změnu životního stylu.

Zdravé svačinky na place

Změna vzhledu je velmi znát v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde Martin Zounar hraje. Pohled na zdravější verzi sebe sama mu dělá radost a věří, že se mu podaří u zdravého životního stylu už zůstat. Nijak ale nepopírá, že byly doby, kdy mu zrovna neholdoval.

Nyní si na jídelníček ale dává pozor a drží se ho nejen v soukromí, ale také na place, kde už s tím v rámci cateringu počítají. “Udělají mi třeba takový ten hranatý chleba, máznou ho zlehounka pomazánkovým máslem, na to tři čtyři plátky avokáda a do toho sázený vejce a plátek rajčete,” prozradil pro server Lifee a dodal, že se ale nebrání téměř žádnému jídlu - jen si místo guláše se šesti knedlíky vystačí třeba jen s jedním.