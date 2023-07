Martin Stropnický má peněz dost i bez práce: Mladá milenka ho živit nemusí

Martin Stropnický je od začátku července oficiálně bez práce, neboť mu v Izraeli skončil velvyslanecký mandát. Jeho partnerka Markéta Horňáková ovšem na ambasádě nadále zůstává a byla by hloupost se kvůli lásce svého dobrého místa vzdát. Nabízí se proto otázka, jak chce zamilovaná dvojice řešit svou společnou budoucnost.

Martin Stropnický si během svého působení v Izraeli našel podstatně mladší partnerku Markétu Horňákovou, kvůli které dokonce opustil svou manželku Veroniku Žilkovou. S Horňákovou se seznámil na ambasádě, kde blondýnka pracuje jako konzulární referentka. Nyní ale nad jejich vztahem visí velký otazník. Stropnickému totiž velvyslanecký mandát skončil a kromě lásky ho v Izraeli nic nedrží.

Otázka peněz?

Pro Stropnického by bylo snad po všech stránkách nejlepší, kdyby se vrátil do své rodné vlasti. Jenže jeho milá má na české ambasádě v Tel Avivu lukrativní místo, kterého by se musela kvůli Stropnickému vzdát. Nabízí se tedy varianta, že bývalý velvyslanec zůstane v Izraeli jakožto civilní osoba. Je ale pravdou, že by ho takové žití vyšlo pěkně draho. Jak totiž poukázal web Expres, životní náklady jsou v Izraeli oproti Česku několikanásobně vyšší.

Našetřeno má dost

Vzhledem k tomu, na kolik peněz si ale Stropnický během svého mandátu přišel, se dá předpokládat, že má dostatečně našetřeno. „Jak jsem se u soudu o výživné naší dcery Korduly dozvěděla, do té doby to pro mě bylo utajené, jeho příjem je 480 tisíc korun měsíčně. Značnou část tvoří jeho vysoký plat,” prohlásila pro Blesk před časem Veronika Žilková. Martin Stropnický tedy rozhodně nestrádá.

A i když nyní o svůj hlavní příjem přišel, na účtu mu měsíčně stále přistane dost peněz ze starobního důchodu a hereckých a překladatelských tantiém. Kromě toho ještě bývalý velvyslanec vlastní v Praze dva byty, které může pronajímat a přijít si tak na další desítky tisíc korun měsíčně. Stropnický si tedy i nadále může žít jako král a rozhodně nehrozí, že by jej jeho mladá milenka musela živit.