Martin Schreiner: O sportu mi nemluvte! Místo posilovny nyní relaxuje v sauně

Oblíbený muzikálový zpěvák na sebe v minulosti upozornil tím, že se mu podařilo zhubnout neuvěřitelných 35 kilogramů. Motivací byla jednak nespokojenost s vlastním tělem, jednak zdravotní obtíže, které se pomalu, ale jistě v životě mladého umělce začaly hlásit o slovo. Později se bohužel dostavil jojo efekt a část nadbytečných kil mladý umělec opět přibral. Pro Kafe.cz nyní promluvil o tom, jak je na tom se sportem a hubnutím nyní.

“Sport? O tom mi ani nemluvte! Zkouším teď představení Kvítek Mandragory a tam se na zkouškách pořádně zapotím. Je to skutečně makačka. Ale hezké je, že je tam teď jedna pasáž upravená a převlékáme se tam za ženy, takže je to taková hezká vzpomínka na Tvoje tvář má známý hlas,” prozradil sympatický umělec pro Kafe.cz.

Pro svou pohodu a zdraví aktuálně provozuje zcela jinou aktivitu, než je zrovna dřina v posilovně. “V poslední době jsem si opravdu oblíbil saunu. Snažím se tam chodit alespoň jednou týdně, většinou v neděli. Je to pro mě opravdu relax a skvěle si vyčistím hlavu. Vždy navštívím celý ceremoniál a poté skočím do ochlazovacího jezírka. Je to velmi příjemné, i když je teplé počasí jako teď,” pochvaluje si Martin Schreiner.

Hlasivky ho dohnaly k lékaři

Zvláště na saunování oceňuje, že přiměje odpočívat i jeho. “Já moc odpočívat neumím. Většinou ani nepotřebuji celý víkend, i když technicky vzato si ho dělám často v pondělí a úterý, ale stačí mi jeden den. Je ale pravda, že se to potom na těle projevuje, nedávno jsem například musel na obstřik s hlasivkami,” popsal nepříjemnou situaci muzikálový zpěvák.

“Hrál jsem dva dvojáky za sebou a skutečně jsem věděl, že je zle. Volal jsem hned do Vojenské nemocnice v Praze, kde znám skvělou sestřičku, která mě vždy objedná a pomůže mi. Dostal jsem nejen léky, ale také injekci do krku. To bylo nepříjemné, ale představení bylo zachráněno,” řekl Martin Schreiner s tím, že někdy si tělo zkrátka a dobře řekne, že už toho má dost.

V létě na to proto hodlá myslet a kromě vystupování má v plánu také dovolenou. Letos ovšem v trochu jiném duchu, než by možná někdo očekával. “Řekl jsem si, že tohle léto strávím u babičky. Budu tam asi hlavně odpočívat u bazénu. Navíc babička bude ráda, protože tam nejezdím tak často. A jestli pojedu někam k moři, to ještě nevím. Musím si to ještě rozmyslet,” uzavřel s úsměvem pro Kafe.cz.