Martin Maxa: Je možné, že se další desky nedožiju, vzhledem k mému tempu

Před pár dny se v médiích objevila zpráva, že se hudebník Martin Maxa rozhodl ukončit svou hudební kariéru a album, na kterém momentálně pracuje, bude jeho úplně poslední. Redakce Kafe.cz proto vynikajícího zpěváka a textaře oslovila s dotazem, co jej k rozhodnutí dovedlo a čemu se hodlá věnovat poté. Odpověď je však překvapivá.

Jak Martin Maxa hned v úvodu vysvětlil, tvrzení, že se chystá ukončit kariéru, se nezakládá na pravdě. “Abych řekl pravdu, docela mě to naštvalo, že byly napsány tyto články. Určitě hodlám hrát dál, je to skvělé, hrozně mě to baví a vůbec si neumím představit, co bych bez hudby dělal,” vyvrátil zprávu o konci své kariéry.

“Momentálně pracuji na sedmé desce. Není to tak, že bych už neplánoval žádnou další. Jen se snažím pro své fanoušky připravovat pokaždé kvalitní novinky a vymyslet něco nového, aby se to pořád neopakovalo a nebyl to, jak se říká, vývar z okurek, je stále těžší a těžší. Proto mi tvorba každé nové desky trvá déle a déle,” vysvětlil Martin Maxa svůj přístup k tvorbě pro Kafe.cz.

“Vzhledem k tomu, jak se tempo prodlužuje, by se mi mohlo za chvíli stát, že se další desky ani nedožiju, to je jediné, co jsem říkal,” vysvětlil hudebník s úsměvem a dodal, že si zřejmě někteří novináři jeho vtip vyložili jako záměr skoncovat s muzikou nadobro.

Žije sám s kocourem

Nic takového ale v plánu skutečně není. “Mám v plánu celé léto vydatně koncertovat. Těch vystoupení bude skutečně hodně, takže budu mít pracovní léto. Ale je to fajn, jsem rád, že můžu hrát,” řekl Martin Maxa pro Kafe.cz.

Na hudbu má nyní hudebník hodně času také proto, že je nezadaný. Jeho poslední velká láska, přítelkyně Sylva, se s ním totiž podle jeho slov rozešla, protože se jí nelíbil příliš neuspořádaný životní styl po boku muzikanta. “Od té doby jsem nikoho nijak extra nehledal, naštěstí jsem ten typ člověka, který umí žít sám se sebou, a mám kocoura,” sdělil zpěvák deníku Blesk.