Vytrestaná hvězda z VyVolených: Hranáč o slávě, obdivu Janžurové i tajných snech

Martin Hranáč byl jednou z nejvýraznějších tváří druhé řady reality show VyVolení. Diváky bavil hlavně proto, že se vůbec nestyděl za to, že jej přitahují spíše muži a dával to otevřeně najevo. Po letech se někdejší hvězda živí jako číšník, přestože je úspěšný na sociálních sítích. Na Instagramu ho sleduje přes 100 tisíc fanoušků a úspěšná jsou také jeho videa. V rozhovoru pro Kafe.cz promluvil o tom, jak prožívá znovu nabytou slávu.

Jak si po letech od VyVolených užíváte pozornost?



Pozornost si užívám stále, i když je pravda, že trochu jinak než před lety. Dřív to bylo s růžovými brýlemi a absolutně bez hranic a myšlenky, že sláva je pomíjivá. Dnes už jsem víc nad věcí a vím, že chleba si za společnou fotku nekoupím. Ale moc rád se s každým fotím, to je pořád stejné.



Přijde vám to v něčem jiné než tehdy před lety?



Jiné je to jen v mé hlavě. Lidé jsou stejně milí jako po Vyvolených, teď však každou pochvalu přijímám s pokorou a poděkováním, protože teď už vím, že to není automatické za účast v reality show. Teď už mám sledující díky svým videím a práci na sociálních sítích.



Kde vlastně berete nápady na videa?



Já miluju improvizaci, ale s točením videí je to jiné. Rád bavím společnost, ale když vtip vyprávíte ve společnosti, všichni se válí smíchy. Pokud však ten samý vtip převyprávím do kamery na stativu, tak to většinou vyzní trapně. Snažím se spíš vymyslet různé scénky, skeče a inspiraci beru všude možně - z vyprávění, z filmů, z různých situací a podobně. Pak jdu třeba venčit psa, přemýšlím o tom všem a naskakuje to samo. Navíc miluju staré české filmy, hlavně Ivu Janžurovou, ta je nepřekonatelná.



Očekával jste, že z nich bude takový hit?



Jestli jsem očekával takový úspěch? Skromně řeknu, že ne. Ale v nejtajnějších snech jsem v něj doufal.



Myslíte, že se někdy vysloveně tvorbou pro sociální sítě budete živit?



Zde bych to rád uvedl na pravou míru - já se socialními sítěmi neživím. Mám svou práci číšníka a to je moje živobytí. Sociální sítě dělám zejména pro zábavu. Opravdu už nechci spoléhat na to, že by mě živila popularita, která jeden den je a druhý už být nemusí.



Kdyby se vás dnes někdo mladší zeptal na radu, zda se má VyVolených nebo podobné show zúčastnit, co byste mu poradil?



Na tohle není rada, to je každého rozhodnutí. Záleží na povaze, temperamentu a v neposlední řadě i životní situaci. V době, kdy jsem se rozhodoval o účasti, jsem byl bez závazků, s chutí jít do všeho po hlavě a touhou po slávě a výhře. Dnes už mám jiné priority. Takže dávat rady typu "záleží, co od toho očekáváš. Buď sám sebou” a podobně, to ode mě fakt nečekejte, tyhle otázky jsem si já vůbec nepokládal.