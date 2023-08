SuperStarista Harich: Vážné zranění na Bermudách i zářivá kariéra v New Yorku

Pokud jste skalní fanoušci show Česko Slovenská SuperStar, tak si jistě vzpomenete i na roztomilého chlapce, Martina Haricha, který se v roce 2011 umístil na čtvrtém místě. Dalo by se tak očekávat, že se propadne v zapomnění. Opak je ale pravdou, mladý umělec tráví čas po světě. Žije v USA, natáčí klipy v Dominikánské republice a nehodu na motorce si způsobil na Bermudách.

Psal se rok 2011, kdy se spousta puberťáček zamilovala do mladého zpěváka Martina Haricha, který bodoval v pěvecké soutěži Česko Slovenská SuperStar. V soutěži sice dosáhl pouze na bramborovou medaili, nyní se mu ale daří lépe než některým jeho kolegům, kteří si sáhli na příčky vyšší.

Hned po vypadnutí ze soutěže vydal autorské album Príbeh Snov a v hudebních cenách TV Óčko se stal objevem roku 2011 a jeho klip Nezvěstná dokonce klipem roku. Od té doby vydal alb několik a jsou velmi dobře přijímána nejen publikem, ale především hudebními kritiky.

Harich k hudbě tíhl odmalička. Nejprve zpíval ve folklorním souboru, ale jelikož nerad tancuje, moc se mu tam nelíbilo. Poprvé vystupoval na veřejnosti s kapelou svého otce, bubeníka, v deseti letech. Sám kromě zpěvu miluje i hru na kytaru, kterých má pěknou sbírku.

Harich je kromě zpěváka vášnivým cestovatelem

Kromě hudby Martina naplňuje cestování. Podnikl pouť do Santiago de Compostely, prozkoumal Čínu, vyzkoušel štěstí v britském X-Factoru či prožil dramatickou nehodu na motorce na Bermudských ostrovech, po které skončil v nemocnici.

„Pamatujete si, jak jsem vám říkal, že jsem si jistý, že se mi tady na Bermudách něco stane? Kdybych vám ten den řekl, že skončím v místní nemocnici kvůli motorce, věřili byste mi?“ připomněl své vidění fanouškům na Instagramu a přidal fotku, kde má vidět poranění hlavy.

Naštěstí nebyla nehoda tak dramatická, jak se na první pohled zdálo a zpěvák nakonec skončil jen s šesti stehy, naraženou rukou a několika podlitinami. Naštěstí tak všechno skončilo v rámci možností dobře.

Pracoval na velkolepém muzikálu za velkou louží

Že je Harich světoběžník, ukazuje i fakt, že nepobývá v Česku ani na rodném Slovensku, ale přesunul se za velkou louži, do New Yorku, kde tvořil hudbu k muzikálu Christmas Carol. Jeho premiéru posunula pandemie koronaviru, zpěvák tak měl na její vyladění dostatek času. Tento vánoční muzikál vznikl na motivy knihy Charlese Dickense a mělo by jít o něco tak oblíbeného, jako jsou u nás například Tři oříšky pro Popelku. Harich se snaží jít neotřelou cestou.

"V Americe jsou obecně otevřeni novým věcem. Pokud tedy do muzikálu přinesu nějakou autorskou novinku a odůvodním si ji, většinou se setká s pochopením. Snažím se řídit hlavně srdcem," prozradil v rozhovoru pro novinky.cz.