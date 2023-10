Slova o svatbě se starší partnerkou: Na den D se netěší, ale jednou se to stane

Oblíbený zpěvák s nezaměnitelným hlasem, Martin Chodúr, je již dlouho šťastný po boku své partnerky Ivony Selníkové, se kterou vychovává syna Martínka. Přestože je dvojice velice spokojená, stále nejsou oficiálně svoji. O důvodech, proč do toho známý umělec stále ještě nepraštil, se nyní rozpovídal ve velmi otevřeném rozhovoru.

V době, kdy se jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu dal dohromady, se kvůli známosti s o třináct let mladším zpěvákem podnikatelka Ivona Selníková rozvedla. Nový prstýnek ale její ruku stále nezdobí, přestože s partnerem se již stali rodiči. Proč ze sympatické dámy Martin Chodúr stále ještě neudělal oficiálně svojí paní, promluvil v rozhovoru pro eXtra.cz.

Hlavním důvodem je podle něj to, že svatební obřad jako takový se mu zdá spíše zvláštní. “Zpíval jsem na spoustě svateb. Svatba jako instituce, ten ceremoniál, mi není sympatický. Co se týká svatby v kostele, nejsem pokřtěný. Co se státního sňatku týká, tak je to něco jako státní pohřeb. Z rozumu fajn, má to spoustu výhod, ale není to nic, na co bychom se romanticky těšili, že budeme mít náš slavný den,” vysvětlil zpěvák.

Nabízí se samozřejmě otázka, zda to stejně vnímá také jeho partnerka, která se poté, co se jejich vztah provalil, musela vyrovnat s vlnou kritiky. V této věci se ale podle Martina Chodúra shodnou. “Ivonka to má stejné. Tak to odkládáme a věřím, že se to jednou stane,” uvedl. Zatím pro ně ta pravá chvíle ale nenastala.

K synovi jsem kamarádský a spravedlivý

Jejich vztah je ale stále velmi pevný a rozhodně nezapadl do kolejí stereotypu. Jak zpěvák řekl, jeho partnerka Ivona ho stále ještě má čím překvapit. “I když se známe velice dobře, je pořád pro mě tajemstvím. A myslím si, že je to správně. Muž nikdy neprokoukne ženu, co si myslí. Navíc ona je Blíženec a každý den trošku jiná žena. Je trošku těžké proniknout do tajů její mysli,” sdělil Martin Chodúr s obdivem.

Blízký vztah má Martin Chodúr i se svým synem, který je pro něj velmi důležitý. Vychovávat se ho snaží tak, aby ho mohl hlavně provázet po jeho vlastní životní cestě. Zákazy a příkazy nejsou to, čeho by chtěl příliš využívat a doufá, že se mu to daří.

“Vždycky přemýšlím nad tím, jak o mně bude mluvit on, až vyroste. Já mám představu, že jsem kamarádský a spravedlivý a má jen ty nejlepší vzpomínky, ale člověk neví, co si to dítě zapamatuje. Člověk má tendenci si zapamatovat jen to špatné, ale to jsem pesimista,“ uzavřel s úsměvem.