Lásku si Martin Chodúr musel vybojovat. Od vztahu s Ivone ho všichni zrazovali

Vítěz talentové soutěže SuperStar Martin Chodúr po svém triumfu plnil stránky médií něčím docela jiným, než hudbou, pro kterou má talent od boha. Veřejnost totiž zaskočil jeho velmi intenzivní vztah, který navázal krátce poté, co se stal vítězem oblíbené show. Jeho partnerka Ivone Selníková totiž byla nejen vdaná, ale také o sedmnáct let starší.

Jak talentovaný hudebník vzpomíná, byla to láska na první pohled. Dvojice ale zpočátku na veřejnost působila poměrně nesourodě - jemu bylo čerstvých dvacet let a neměl žádné závazky, Ivone byla vdaná a se slibně rozjetou kariérou. Fanynky sympatického Martina Chodúra navíc těžko snášely fakt, že jim jejich idola “vyfoukla” starší žena.

“Dělal jsem to, co jsem musel, protože jsem nemohl jinak. Ona také. Pro ni to bylo těžší než pro mě. Já jsem neměl žádné závazky. Byl jsem svobodný mladý kluk,” přiznal v otevřeném rozhovoru pro pořad Extra Host zpěvák a dodal, že se kvůli němu jeho nynější partnerka dokonce rozvedla.

“Rozvedla se kvůli mně, protože se chtěla rozvést. Kdyby se rozhodla jinak, tak bych to akceptoval a byl bych dál nešťastný,” vysvětlil Martin Chodúr, k jehož štěstí se Ivone nakonec rozhodla dát jejich lásce šanci.

O tom, jestli je rozvedená ředitelka velké kosmetické firmy vhodnou partnerkou pro jejich syna, pochybovali také rodiče talentovaného muzikanta. “Jenom stěží jsme hledali nějakou podporu. Rodiče to přijali, ale myslím si, že jenom proto, že z nás cítili, že s tím nemohou nic dělat. Byli natolik moudří, že se s tím nesnažili nic dělat,” zavzpomínal zpěvák na velmi náročné životní období.

Jak se ale říká, láska hory přenáší, a v tomto případě tomu tak skutečně bylo. Pár je spolu dodnes a vychovává v podhůří Beskyd syna Martina, který je žákem prvního stupně základní školy. Chlapec se již také věnuje hudbě, zatím si zkouší hru na flétnu v “lidušce” a podle slov jeho tatínka ho to zatím moc baví.

Společnost je stále šovinistická

Za svou spokojenou rodinu je nyní Martin Chodúr velmi vděčný. Dokonce mu ani nevadí, jak těžké to zpočátku měli, protože je přesvědčen, že si díky tomu nyní více váží toho, co má. Postoj společnosti ke vztahům jako je ten jeho se mu ale ani trochu nezamlouvá.

“Společnost si představuje muže jako dobyvatele a ženu jako trofej, která se získává. Nějaká ozdoba. Takový styl přemýšlení mi byl vždy cizí. Já jsem byl přesvědčený o tom, že člověk by měl být s tím, s kým je mu hezky. Kdo je ta společnost, která říká, že starší muž a mladší žena je normální, stejný věk je normální, ale obráceně je to špatně?” uzavřel složité téma nadaný umělec.