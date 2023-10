Kubišová popsala potíže v mrazivém bytě: Nemocná volala i na správu domu

Podzim s sebou přináší mnohé nepříjemnosti, které souvisí s počasím. Zpěvačka Marta Kubišová si tuto etapu roku odstonala - chlad v bytě, ve kterém se dosud netopilo, jí totiž nesvědčí. Z nachlazení se ale již zotavila a připravuje se na oslavu narozenin, které má již 1. listopadu.

Domov Marty Kubišové byl první podzimní dny skutečně chladný. “Volala jsem na správu domu, že v těch bytech je skutečně velká zima. Ale zařídila jsem se podle toho, co se doporučuje, a vzala jsem si svetr navíc. K tomu teplá deka a teplý župan a tak jsem spala,” popsala oblíbená zpěvačka nepříjemnou zkušenost.

“Topit už se naštěstí začalo, takže jsem se nějak dala dohromady, musela jsem ale i přesto zrušit účast na křtu knihy Václava Neckáře, kde jsem původně měla být. Tu samotnou Vaškovu oslavu jsem ale nakonec zvládla,” sdělila pro Kafe.cz Marta Kubišová.

S Václavem Neckářem jsou nejlepší přátelé již od mládí. Ještě za minulého režimu spolu ještě s Helenou Vondráčkovou tvořili kapelu Golden Kids, která se těšila velké popularitě. Po sedmnácti měsících nicméně komunisté zakázali Kubišové zpívat, a tak jejich hudební skupina zanikla. Marta Kubišová si sice přála, aby její parťáci pokračovali i nadále, oni ale neměli to srdce jí to udělat.

Pořad Chcete mě prožívá i v osobním životě

Zdravotní problémy neměla jen ona, ale také její kocour, který podzim nesl též nelibě. “Dcera ho musela doma hlídat, když jsem měla program, protože přestal žrát a bála jsem se, že až přijdu domů, tak ho tady najdu nataženého. To se naštěstí nestalo, jíst sice pořád nechce, ale dneska už vypadá lépe,” prozradila umělkyně, která se svou láskou ke zvířatům nijak netají.

Společně se svou dcerou a přáteli tak pečuje o polodivoké kočky z okolí, které krmí a plánuje jim také zařídit potřebnou péči veterináře. “Je to taková další etapa pořadu Chcete mě, který jsem roky dělala,” okomentovala svou zálibu Marta Kubišová se smíchem.

Nyní se již připravuje na své narozeniny, které oslaví již za pár dní. Nese to ale spíše nelibě. “Řekla bych, že osmdesátiny jsem oslavila pořádně, tak by to letos mohlo být klidnější. Přece jen osmdesát jedna nejsou žádné kulatiny, aby to vyžadovalo něco speciálního. S dcerou to ale oslavíme určitě,” řekla pro Kafe.cz.