Maršálek o zákulisí StarDance: Slzy smíchu s taneční partnerkou i tvrdá dřina

Muž mnoha řemesel, mj. populární pekař a cukrář, jeden z porotců pořadu Peče celá země, autor mnoha kuchařek, ale i zahradník a pěstitel zeleniny a ovoce a v neposlední řadě také chovatel želv a morčat, Josef Maršálek, se chystá zabrousit i mezi milovníky ladných pohybů. Od poloviny října se představí ve dvanáctém ročníku soutěže StarDance. Do startu téhle oblíbené akce zbývá sice ještě řada týdnů, ovšem konkurence nespí, a tak je třeba i pořádně zatrénovat.

Máte už po dovolené a v jakém stádiu příprav na „tanečky“ jste v současné době?

„Dovolená, co to je? Letos jí prostě vypouštím, protože, jak jste řekl, čeká StarDance, což beru vážně. A pak jsem i zmíněný pěstitel a chovatel, takže cestuji mezi Prahou a barákem se zahradou, který máme nedaleko Českých Budějovic a obýváme ho a zvelebujeme s partnerem Petrem. Takže, když to shrnu, pokud netrsám, píšu další kuchařku, zavařujeme a rýpeme se v zemi a čas utíká docela sprinterským tempem.“

O fyzičku díky vaší aktivitě asi strach mít nemusíte, ale co ladnost pohybů, jak s ní jste na tom?

„No už třetí týden s mou taneční partnerkou Adrianou Maškovou zkoušíme na Kavčích horách, myslím, že jsme si docela padli do rytmu a musím říct, že Adriana je obrovský profesionál a skvělá taneční partnerka. Sdílíme podobný smysl pro humor a tak někdy některé ladné kreace končí výbuchem smíchu. Občas je to trochu dřina, ale pro oba příjemná a milá.“

Přiznejte, Josefe, jaká je ta vaše učitelka tance při trénincích. Je na vás jako amatéra ras nebo je to milé děvče?

„Musím s chutí a rád konstatovat, že je to opravdu milé děvče, které v jedné větě dokáže říct, co si myslí a říká to s veškerou empatii a také tak, aby mě inspirovala a ne sťala. Rákoska se nekoná a rozhodně ani konat nebude. Myslím si, že dospělým lidem stačí v pravý čas to pravé slovo a je dobře. Ani si Adrianu s rákoskou představit nedovedu (smích).“

Při vašich pracovních aktivitách jste permanentně v pohybu. Když netrénujete s partnerkou, zařazujete mezi pobíháním po kuchyni, zahradě nebo baráku nějaké taneční prvky a snažíte se třeba i vymýšlet neotřelé baletní kreace, aby soupeři byli z vašich vystoupení paf?

„Tuhle práci nechávám zcela na své partnerce, choreografie je v její režii ale musím říct, že někdy jen řeknu svůj názor, pokud se mi výsledek zdá příliš jednoduchý anebo nudný a vzniká např. obsah ve stylu vaty nebo drobného doplňku. Moc ale neremcám, Adriana je profík, má už něco odtancováno a ví, co je v našich společných silách.“

Co od soutěže očekáváte a jak vidíte své šance v soubojích s bezesporu nelehkými soupeři? Brousíte si zuby ve skrytu duše na prvenství?

„Žádné zuby si na nic nebrousím, pro mě je tato soutěž samozřejmě výzvou, ale také obrovskou inspirací. Sleduje jí většina národa a má obrovský přesah. Velmi si vážím pozvání do této soutěže a udělám všechno proto, abych nezklamal diváky, své sledující, Adrianu a také v neposlední řadě sebe. O tom má účast ve StarDance je především.“