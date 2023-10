Maršálek před StarDance: Chci si to užít, kdybych vyhrál, zlobit se nebudu

A je to tu. Letos už po dvanácté se rozbíhá populární taneční show StarDance…, když hvězdy tančí. O titul královny a krále parketu se od sobotního večera utká deset párů, které v několika posledních týdnech dolaďovaly trénink a pilovaly figury. Ovšem pozor, ne všichni. Pekař a cukrář Josef Maršálek a herečka Ivana Chýlková si před pár dny udělali malou pauzičku a užili si docela slušný mejdan v Divadle Lucie Bílé. Oblíbený mistr sladkostí tu pokřtil svoji novou, téměř tříkilovou, knihu o 450 stránkách plných receptů s názvem Čokoláda a jako kmotru si pozval majitelku divadla Lucku Bílou a již zmíněnou herečku a hlavně i konkurentku ze StarDance, Ivanku Chýlkovou.

„Mé dílko plné čokoládových receptů bylo vypuštěno do světa a já teď mířím konečně tvrdě makat a soutěžit na parket. Jsem labužník a jako labužník si jdu StarDance užít. Je to výzva a ty já mám rád. Pořád je něco nového a člověk by měl novinky vstřebávat a učit se. Pro mne platí ono olympijské heslo, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a hlavně si život užít. Ovšem, mezi námi, kdyby to klaplo, tak se nebudu zlobit, naopak budu juchat a bavit sebe, své přátele a samozřejmě i moji taneční partnerku Adrianu Maškovou, která se mnou měla svatou trpělivost a byla skvělou paní učitelkou. Mohu jí i všem slíbit, ať to dopadne, jak dopadne, že do svého projevu na parketu dám maximum, protože jakékoli flákání mi je cizí. Jak to skončí, ovšem není na mě, na to je tu porota a diváci. Ale v každém případě to bude paráda,“ svěřil se pekař a cukrář.

Josefe, vzpomeňme na mladí, kdy jste bezesporu jako junák chodil do tanečních, zkoušel kdejaké baletní prvky, takže určitě základy estetických pohybů v sobě máte. Předpokládáme, že vy jste je s vaší partnerkou určitě jen doladil a vyšperkoval téměř k dokonalosti, nebo se mýlíme?

Josef Maršálek a Adriana Mašková/StarDance Zdroj: Česká televize

„Hezky řečeno, ale…. víte, samozřejmě základy z mlada já osobně v sobě mám, ovšem to, co se dělo v tanečních, je nesrovnatelné s tím, čím jsme si prošli s mojí partnerkou při trénincích na StarDance. Byla, je a bezesporu bude, to makačka, ale krásná. A myslím si, že oba máme v sobě novátorské choutky, takže zařazujeme do tanců i naše vlastní netradiční a ve světě nevídané figury (smích). Jsme prostě kreativní a míníme to na parketu předvést. StarDance je o tom, aby se bavili nejen diváci, ale i my a nešlo jen o nějaké šlapání zelí, ale netradiční nebo přímo atraktivní ukázky ladných pohybů,“ prozradil s úsměvem a tak trochu tajemně pro Kafe cz. Maršálek.

Vraťme se ještě krátce na začátek, ke křtu vaší knihy. Pozval jste si herečku Ivanku Chýlkovou, coby kmotru a přitom ona se svým partnerem Janem Tománkem bude vaší konkurentkou na tanečním parketu. Jak to jde dohromady?

„Úplně normálně. Nejsme konkurenti, nebo vlastně trochu ano, ale oběma nám hlavně jde o to, si tuhle téměř baletní šanci prožít v pohodě a mít dobrý pocit, že to, do čeho jsme šli, má smysl a je to fajn. Prostě a jednoduše pozval jsem na křest lidi, které mám rád, a nic jiného v tom není. Navíc, tady se ani tančit nebude, takže nebudu ostřížím zrakem omrkávat nějaké finty a grify, ale hlavně si tuhle akci všichni chceme užívat. A možná si budeme při soutěž fandit navzájem a třeba i něco nového od svých tak zvaných konkurentů pochytíme. Jak jsem říkal, člověk se má učit pořád a pořád být v klídku a pohodě,“ dodal Josef Maršálek.