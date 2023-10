Žádné ulejvání, ale opravdu dřina: Taneční partnerka ve StarDance drtí Maršálka

Když se řekne jméno Josef Maršálek, vybaví si většina Čechů populárního pekaře, cukráře, porotce pořadu Peče celá země a také autora řady kuchařek, milovníka všeho živého a pěstitele zeleniny či zahradníka. Ovšem pozor, nově se tenhle šoumen představí i jako tanečník ve dvanáctém ročníku soutěže StarDance, která startuje 14. října, kde spolu s partnerkou Adrianou Maškovou předvedou i své baletní kreace. A jelikož Kafe.cz oba parťáky zastihlo na nedávné tiskovce ke zmíněnému tanečnímu show, nelenili jsme a popovídali s nimi o věcech současných i nadcházejících.

Už nějaký čas makáte na tréninku na tuhle populární soutěž. Běžný člověk si užíval prázdnin či dovolených, ale podobnou kratochvíli jste si asi museli odpustit. Chce-li se prostě v něčem uspět, musí se zapomenout na radovánky. Bylo tedy pro vás léto obdobím taneční dřiny?

„Byla to opravdu dřina, ale ne taková ta, že by člověk padal a otravoval se, ale spíše šlo o příjemné chvíle, i když jsme oba byli a ještě do startu soutěže určitě budeme doslova v jednom kole. Ovšem to není nějaký stesk, ale konstatování a když jsme se do toho dali, tak pojedeme pořád naplno, žádné ulejvání,“ vzala si hned slovo Adriana.

„Musím přiznat, že to některé dny bylo fyzicky náročné, ovšem s tím já neměl žádný extra mimořádný problém. Normálně poletuji v kuchyni kolem sporáků, takže pohyb mi problémy nedělá, i když ten taneční je samozřejmě mnohem náročnější a člověk se musí občas hlídat, aby něco nezvoral a alespoň zpočátku i dumat, co za následující krok bude následovat. Ale shrnu-li to, souhlasím s Adrianou, byla a je to příjemná dřina a alespoň u mne přináší výsledky. Zvládám i kroky, o nichž jsem netušil, že se dají na parketu dělat,“ doplnil se smíchem partnerku Josef.

Milý kuchtíku a pekaři, nemáte náhodou tak trošku mindrák z toho, že vaše taneční partnerka je velice ostřílená a třeba v roce 2021 si vytančila s hercem Janem Cinou titul královna tanečního parketu a bude v posledních dnech tréninku na vás jako ras?

Josef Maršálek a Adriana Mašková/StarDance Zdroj: Česká televize

„Mindrák, co to je? Tím teda fakt netrpím. Já si myslím, že jsme si docela sedli a o nějakém rasovi nemůže být vůbec řeč. Naopak. Adriana je bezvadná parťačka a rozhodně mne netepe, když se mi něco úplně nepovede. Jsme schopni si spolu sednout třeba na kafe a rozebrat a říci si, co a jak bude následovat. Já beru StarDance jako další výzvu, chci si to užít a že Adriana má na kontě titul královny tanečního parketu, tak to jí moc přeju a budu se snažit, aby nám to klapalo a naše vystoupení těšilo nás oba,“ vysvětlil kuchtík, cukrář a tanečník.

„Josef se opravdu snaží. Je na něm vidět, že ho to naše baletění chytlo, a jak mi řekl, do tančení se zamiloval. Víte, jde nám oběma, jak řekl, hlavně o to, abychom se skvěle bavili, naše vystoupení ve StarDance se líbilo a užili jsme si to. A o tom je naše účast především. Konkurence bude tvrdá, ale popasujeme se s ní. A soupeře nebereme jako konkurenci, ale kamarády, s nimiž se budeme tancem bavit a s kolegy na parketu soutěžit v přátelském duchu,“ vysvětlila Adriana Mašková.

Josefe, ještě prozraďte jednu věc. Adriana ladí vaše taneční variace na téměř špičkovou úroveň, takže díky ní budete v budoucnu určitě ozdobou kdejakého plesu, kterého se zúčastníte. Nastala třeba i vzájemná dělba práce? Ona vám tedy předala něco ze svého umu a co vy? Prozradil jste jí nějaký cukrářský recept?

„Nepochybuji o tom, že má partnerka zvládá i kuchyni. Dokonce se pochlubila, že nedávno upekla pekáč buchet, takže sem tam jí něco řeknu, ovšem je nejen skvělou učitelkou tance, ale vyzná se i v umu u sporáku. A mezi námi, domluvili jsme se, že každý do budoucna zůstaneme u toho, co umíme nejlépe. Takže Adriana u ladného tance a já neopustím pekařinu a cukrařinu. Ten tanec budu mít ale jako příjemné strávení volných chvil, bude to relax a pohoda v jednom, “ dodal Pepa Maršálek, sbalil partnerku a zmizel s ní v davu.