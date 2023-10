Drsná šikana na Hradě? Jak musela Řeháková trpět, popisuje komentátor

Poté, co Kancelář prezidenta republiky oznámila, že na postu tiskové mluvčí hlavy státu končí Markéta Řeháková, která Petra Pavla provázela i po dobu volební kampaně, se začíná hojně spekulovat o tom, co za jejím koncem skutečně stálo. Podle vyjádření Pavla odchází Řeháková na vlastní přání, ozývají se ale hlasy, že skutečným důvodem mají být pořádně toxické vztahy na pracovišti.

Markéta Řeháková původně vedla rovněž odbor pro komunikaci, od toho ale upustila. Zhruba před měsícem to uvedla Jana Vohralíková, kancléřka hlavy státu. Tehdy to odůvodnila především množstvím agendy, které Řeháková měla potíže stíhat. Již v tu dobu se ale spekulovalo o tom, že důvodem může být také to, že si zmíněné dámy nepadly právě do oka.

Jana Vohralíková si na mladou tiskovou mluvčí měla podle některých svědectví zasednout a znepříjemňovat jí všelijak život. O jedné z takových situací promluvil komentátor MF DNES Petr Kolář. “Chodila za ní a s úsměvem jí říkala: ‚Markétko, víte, kampak teďka jdu? Já jdu za panem prezidentem domů navrhnout vaše odvolání. Už zase.‘ Řeháková tam zůstala prý sedět úplně zkoprnělá, a když se paní Vohralíková po čase vrátila, tak jí zas říká ‚Markétko, dneska máte hezký den, pan prezident vaši rezignaci nepřijal, ale já to zkusím příště znovu, tak se mějte,‘“ uvedl Kolář.

Důvodem konce mohla být šikana

“Jana Vohralíková se tváří jako roztomilá teta, která se neustále usmívá, ale podle správců je docela sekernice,” dodal Petr Kolář s tím, že kancléřka dlouhodobě popírá o tom, že by se v jejím úřadě vyskytovaly mezi jednotlivými zaměstnanci hlubší konflikty.

Nejedná se přitom o jedinou hlavu, která padla. Současně s Markétou Řehákovou skončila v září na Hradě také Linda Jozwiak Kopecká. Ta působila v pozici ředitelky kabinetu prezidenta a byla jednou z jeho nejbližších spolupracovnic.

“Od začátku spolupráce s prezidentem Pavlem bylo mým hlavním cílem přispívat k pozitivnímu veřejnému mínění o jeho rozhodování a prezentaci. Důvodem mého odchodu z pozice tiskové mluvčí je snaha předejít spekulacím o uspořádání vztahů uvnitř prezidentské kanceláře, které se v uplynulých týdnech objevovaly ve veřejném prostoru. Jejich šíření by mohlo narušovat fungování prezidentského týmu a oslabovat celkový pozitivní dojem na veřejnosti, což by bylo v rozporu s mou dlouhodobou misí,” sdělila Markéta Řeháková jako důvod svého odchodu pro Kafe.cz.