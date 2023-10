Dívčí válka na Hradě? Vohralíková se odmlčela, Řeháková řeší novou práci

Po Jiřím Ovčáčkovi se i další hradní mluvčí Markéta Řeháková stala velmi výraznou osobností Hradu. Už od samotného začátku budila třicetiletá bývalá novinářka velké kontroverze. Proslavila se především svým projevem po zvolení Petra Pavla. Nyní po sedmi měsících působení v prezidentově kabinetu končí.

Definitivní tečka přišla pro Řehákovou necelý měsíc poté, co skončila jako ředitelka odboru komunikace. Ve své funkci tiskové mluvčí prezidenta Petra Pavla skončí k poslednímu říjnu.

Dívčí válka

Na veřejnost se dostaly informace o tom, že to v kabinetu prezidenta vře. Konflikt spolu měly mít Řeháková, která zastupovala skupinku těch, kteří prezidenta doprovázeli už během samotné prezidentské kampaně a kancléřka Vohralíková, která byla zástupkyní nováčku na Hradě. „Důvodem mého odchodu z pozice tiskové mluvčí je snaha předejít spekulacím o uspořádání vztahů uvnitř prezidentské kanceláře. Jejich šíření by mohlo narušovat fungování prezidentského týmu a oslabovat celkový pozitivní dojem na veřejnosti, což by bylo v rozporu s mou dlouhodobou misí,“ uvedla v oficiálním prohlášení Řeháková.

O tom, že vztahy uvnitř prezidentova kabinetu nebyly zcela růžové nasvědčuje i reakce Vohralíkové. „Personální věci nebudu komentovat ve veřejném prostoru. Jestli, tak s odstupem,“ sdělila redakci CNN Prima NEWS.

Prezidentova oblíbenkyně

Třicetiletá brunetka se po boku Pavla ukazovala už celou předvolební kampaň. Její pozice se začala otřásat v základech právě po nástupu Jany Vohralíkové do funkce kancléřky prezidenta republiky. Podle zákulisních informací měl Vohralíkovou do významné funkce dosadit Petr Kolář, bývalý diplomat a blízký přítel prezidenta. „V týmu ji budu postrádat, ale její rozhodnutí i důvody respektuji,“ uvedl prezident k odchodu Řehákové. Petr Pavel měl ke své mluvčí podle všeho vždy velmi dobrý vztah. Zastal se ji například v době, kdy zaznívala kritika ze všech stran na její bezprostřední a neformální vystoupení po jeho zvolení.

Podle vyjádření Řehákové budou její kroky směřovat zpět do novinářského sektoru. Právě v mediích pracovala před nástupem k Pavlovi. „Dlouhodobě mě zajímá oblast obrany a bezpečnosti, které jsem se věnovala i na studiích. Asi se budu poohlížet v této oblasti, ale zatím nemám další kroky promyšlené,“ objasnila své vize do budoucna. V minulosti působila například v redakci Economia.