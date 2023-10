Trapasy Markéty Řehákové: Končící mluvčí prezidenta se nevyhnula kritice

Již nějakou dobu bylo možné tušit, že kolem prezidentské mluvčí Markéty Řehákové se cosi děje. Po boku Petra Pavla byla k vidění čím dál méně a v poslední době jej na oficiální akce nedoprovázela prakticky vůbec. Že se blíží velké změny, nyní potvrdila prezidentská kancelář - Řeháková v říjnu s prezidentem přestane spolupracovat a na Hradě skončí.

Kritika brněnské rodačky Markéty Řehákové ji provází již od vítězných voleb, které po boku Petra Pavla absolvovala. Někdejší bezpečnostní analytička se totiž při proslovu po ukončení sčítání hlasů nechala příliš unést emocemi, pletla slova a používala řadu nespisovných výrazů. Ačkoli se našli ti, kdo ocenili její lidskost, kterou postrádali v době, kdy stejnou funkci vykonával kamenný Jiří Ovčáček, většina názorů se shodla na tom, že pro takto významný post se příliš neformální projev docela nehodí.

Bezprostřednost Markéty Řehákové ovšem nebyla to jediné, co během jejího krátkého působení na Pražském hradě budilo negativní ohlasy. Veřejnost nebyla totiž příliš oslněna ani jejím módním stylem, který nebyl pro výkon její funkce dostatečně reprezentativní. Na první pohled bylo zřejmé, že si Řeháková nenašla stylistu, což v kontrastu s perfektně upraveným prezidentem Pavlem v oblecích na míru doslova bilo do očí.

Zároveň s postem tiskové mluvčí vykonávala Markéta Řeháková také funkci ředitelky odboru komunikace, což se poměrně rychle ukázalo být příliš časově náročné. Proto měla zůstat pouze na postu mluvčí s tím, že množství agendy je příliš velké, než aby ji mohla dobře vykonávat jediná osoba.

Jméno nového mluvčího zatím není známo

Podle vyjádření hlavy státu se měla Markéta Řeháková ukončit spolupráci rozhodnout sama. “Kombinace funkce ředitelky odboru s tiskovou mluvčí se ukázala jako časově i obsahově náročná a začala na ni vytvářet velký tlak. Nabídku působit nadále ve funkci tiskové mluvčí nepřijala, protože nenaplnila její představu. V týmu ji budu postrádat, ale její rozhodnutí i důvody respektuji,” sdělil na toto téma Petr Pavel.

Sama Markéta Řeháková se již ke vzniklé situaci rovněž vyjádřila. “Od začátku spolupráce s prezidentem Pavlem bylo mým hlavním cílem přispívat k pozitivnímu veřejnému mínění o jeho rozhodování a prezentaci. Důvodem mého odchodu z pozice tiskové mluvčí je snaha předejít spekulacím o uspořádání vztahů uvnitř prezidentské kanceláře, které se v uplynulých týdnech objevovaly ve veřejném prostoru,” vysvětlila Řeháková, která si kontroverzí kolem své osoby tak patrně byla velmi dobře vědoma.

Kdo bude náročnou roli prezidentského tiskového mluvčího vykonávat do budoucna poté, co 31. října Markétě Řehákové definitivně skončí smlouva, zatím není veřejně známo. "Řízením Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky byla od 1. října pověřena Vedoucí Kanceláře prezidenta Jana Vohralíková. V průběhu října poskytne informace o organizačních změnách ve struktuře odboru, a také personálním obsazení," sdělil odbor redakci Kafe.cz k této otázce.