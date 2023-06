Markéta Konvičková o své nemoci: Tabletky budu nejspíš brát do konce života

Světlovlasá zpěvačka Markéta Konvičková, která se proslavila jako finalistka talentové show SuperStar, strávila tři roky na mateřské dovolené a práce po tu dobu šla trochu na vedlejší kolej. Jak její malá dcera Amálka roste, může se úspěšná umělkyně opět naplno pustit do tvorby nové hudby a koncertování. Pro Kafe.cz prozradila, jaké má ohledně této změny pocity.

Markéta Konvičková se právě vrátila z Tuniska, kde s kamarádem a kolegou Janem Bendigem natáčela nový videoklip. “Je to taková série, jde o už třetí díl romantické písničky, který jsme spolu vytvořili. Přes léto ho budeme dokončovat,” vysvětlila zpěvačka pro Kafe.cz, čemu se aktuálně věnuje.

Po tom, co strávila tři roky doma s malou dcerou, se také nedávno po této pauze vydala znovu do studia. “Je to divné, připadala jsem si tam trochu jako když jde člověk poprvé do první třídy a u tabule vůbec neví, o co jde. Měla jsem pocit, že jsem vážně úplně mimo. Nakonec se mi samozřejmě všechno zase vybavilo, ale pocit to byl opravdu zvláštní,” popsala krásná zpěvačka to, co zažívají maminky malých dětí, když se chtějí vrátit do práce.

Pilulky budu brát do konce života

V minulosti Markéta Konvičková prodělala vážné onemocnění, konkrétně rakovinu vaječníku, kterou se naštěstí podařilo podchytit včas. Léčba byla pro mladou ženu velmi náročná, potýkala se se ztrátou vlasů, nárůstem hmotnosti a kvůli otokům se v médiích dokonce nějakou dobu spekulovalo, že to umělkyně přehání s alkoholem.

Léčbu má sice zpěvačka úspěšně za sebou, na pozoru se ale bude muset mít už vždy. “Potíže budu mít nejspíš do konce života, ale nyní se cítím dobře, už jsem si zase podobná a věřím lékařům, když říkají, že je nemoc nyní pod kontrolou. Stejně jako někdo celoživotně užívá léky třeba na štítnou žlázu, budu asi i já doživotně užívat tabletky. S tím se ale dá docela dobře žít,” popsala svůj zdravotní stav Markéta Konvičková pro Kafe.cz.

Dostat se po nemoci a těhotenství znovu do formy bylo pro Markétu Konvičkovou poměrně náročné. Na sociálních sítích se svěřila s tím, že musela pravidelně cvičit a také podstatně změnit jídelníček. Přineslo to ale své ovoce a nyní se může pochlubit skutečně perfektní postavou.