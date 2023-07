Neskutečná proměna Konvičkové: Porazila vážnou nemoc, dnes se cítí silnější

Markéta Konvičková několik let bojovala s vážnou nemocí. Zpěvačka měla cystu na vaječníku a nakonec se ukázalo, že má vzácný druh nádoru. Nyní už má bývalá hvězda Superstar naštěstí vše za sebou a o svých problémech se rozhodla veřejně promluvit. Byly totiž chvíle, kdy jí lidé nadávali a kvůli tomu se za sebe dokonce styděla.

Markétě Konvičková před několika lety lékaři diagnostikovali nález vaječníku. Ačkoliv se povedlo během operace podařilo čtyřcentimetrovou cystu odstranit, zpěvačka zdaleka neměla vyhráno.

Kvůli vážné nemoci Markéta tehdy viditelně otekla, přišla o většinu vlasů a musela nosit paruky. Jelikož v té době ale nechtěla ještě o své diagnóze hovořit, často se musela potýkat s nenávistnými komentáře. Někteří psali, že je odulá z botoxu, jiní ji zase obviňovali z alkoholismu. Konvičkovou ale tato zkušenost posílila a nyní se chce vrátit na výslunní showbyznysu s novou tvorbou.

"Dnes to jsou přesně 4 roky, co jsem se probudila z narkózy po běžné operaci cysty na vaječníku. Já se tehdy zařekla do nebe, že jestli budu mít někdy dceru, bude se jmenovat Amálie, protože druhý den slavila svátek společně s Libuší, což byla moje prababička, která mě vychovala. Od té doby si trošku procházím peklem, ale zrození Amálky je pro mě ráj. Protože kdyby se to špatné nestalo, tak by tady nejspíš nebyla. Ona je můj hnací motor, nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy poznala, a jsem si jistá, že ji jednou povedu k oltáři. Nebo spíš Renda, ale budu u toho. Stejně tak jsem ráda, že správný čas s písničkou nastal právě teď. Kdy se cítím skvěle a mám energii se vrátit k vám i hudebně a před kameru po třech letech od vydání poslední písničky Ami. Dali jsme do toho srdce a věřím, že vás píseň i videoklip potěší! Jsem na sebe pyšná, že vzhledem ke svojí diagnóze a výkyvům, které se mi dějou, to zvládám a jsem zpět. Mám kolem sebe úžasné lidi, rodinu a kamarády a dělám už jen co mě baví a těší," napsala zpěvačka v jednom z posledních příspěvku na Instagramu.

Nebylo to lehké období

O svém boji s vážnou nemocí poprvé promluvila Markéta Konvičková v září 2019. Tehdy poprvé odhalila, co stojí za její změnou vzhledu, oteklým obličejem a řídkými vlasy.

"Přiznám se, že to pro mě nebylo lehké období. Držet to v sobě a zároveň číst o sobě různé škaredé články a komentáře, že jsem například oteklá z alkoholu nebo botoxu, nebo vypadám jak příšera. Jsou věci, se kterými se nechlubím a bojuji s nimi sama. Naštěstí doufám, že už to mám vše za sebou a bude snad jen lépe. Možná tahle událost otevře oči i některým z vás. Sice to na mém Instagramu může vypadat, že si cestuju po světě, užívám života, všechno je fajn, ale jak už víte, tak zdání může někdy klamat. Já si to nyní prožila na vlastní kůži. Musela jsem se usmívat, číst o sobě tyhle nepěkné věci, ale jsem na sebe pyšná," odtajnila tehdy světu své problémy.

"Zvládla jsem vysokou školu, koncertovat, vymyslet šesté album a ještě se na sebe dívat každý den do zrcadla, jak se měním kvůli nemoci před očima. Věřím, že té spoustě anonymních pisálků to pro příště ukáže, že i zdánlivě šťastný člověk může mít svoje trápení a jakákoliv nepěkná zpráva od nich jim může ještě přitížit. To je bohužel ta moc sociálních sítí. Já jsem silná a zvládnu vše, ale ostatním se to dít přece nemusí, protože tohle chování opravdu není v pořádku! Děkuju své rodině a okolí, že mě v tom podporovali a drželi se mnou," dodala Konvičková, která před nedávnem vydala novou píseň Nebe peklo ráj s Janem Bendigem.

Markéta Konvičková se vrací na scénu plná elánu