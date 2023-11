Eliška Krásnohorská 30. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

Markétě Irglová je jedinou Českou v historii, které se povedlo získat Oscara. Od fenomenálního úspěchu však uběhlo již deset let a u zpěvačky se mnohé změnilo. Jak dnes žije?

Markéta vloni oslavila kulaté třicáté narozeniny, její život se během posledních deseti let velice změnil. Společně s irským hudebníkem Glenem Hansardem právě před deseti lety získali za píseň Falling Slow k filmu Once to největší ocenění.

Kromě vzácné ceny si Markéta s Glenem zazpívali na slavnostním předávání Oscarů a jejich píseň tak slyšely desítky miliony diváků po celém světě. S Glenem se Markéta seznámila díky svému otci a to v pouhých třinácti letech. Léta se pouze přátelili, nakonec ale mezi nimi propukla láska!

Vztah ale bohužel trval pouhý rok. I po rozchodu ale bývalý partneři zůstali v přátelském vztahu a díky koncertům jezdili společně po celém světě! Po rozchodu Markéta potkala dalšího osudového muže, Tima Iselera. Tim byl také muzikant, kytarista a po svatbě zpěvačka tvrdila, že je to na celý život. Manželství se ale rozpadlo a to za překvapivě krátkou dobu!

Markétě první manželství nevyšlo

Stejně jako vztah s Glenem, manželství s Timem vydrželo jen jediný rok. Důvod rozchodu Markéta nikdy nechtěla prozradit, na své soukromí byla vždy velmi opatrná. Zpěvačka dlouho hledala místo, kde by se mohla usadit. Z New Yorku se stěhovala do Irska a následně na Island, kde žije dodnes. Její cesta ke štěstí však nebyla zrovna jednoduchá.

Po bolestivém rozvodu s Timem však potkala dalšího hudebníka Mia a zřejmě se potvrdilo známé české přísloví: "Do třetice všeho dobrého," Markéta je už několik let velmi spokojená!

Mio Thorisson a Markéta si padli hned do noty a to doslova. Mezi zpěvačkou a fešným muzikantem funguje nejen chemie, ale spojuje je i společná vášeň pro hudbu. Vychovávají dvě společné děti, dceru Árveig, které je šest a o dva roky mladšího syna Eyvindura Högni. Pár si pro výchovu dětí vybral na Islandu velmi netradiční místo k žití, jejich dům se nachází uprostřed panenské přírody. Irglová vždy tíhla k přírodě a svět showbyznysu nebyl zrovna pro ni. Doma si proto navrhla vlastní nahrávací studio a spojila tak dvě věci, touhu po klidu a ideální místo pro psaní nových textů a melodií.

Na dotaz, kde vzala peníze na tak nákladné vybavení studia má jasnou odpověď, film Once jí vydělal slušný balík peněz, díky kterému si mohla dovolit tento luxus! "Peníze jsem si vždy šetřila a neutrácela. No a pak jsem si díky tomu mohla splnit svůj sen!" tvrdí zpěvačka. Markéta má se svým studiem velké plány a přála by si, aby za ní jezdili hudebníci z celého světa nahrávat desky! Ideální klidné místo v samém lůně přírody se skutečně jeví jako sen každého muzikanta.

Ačkoliv je Irglová na Islandu doma, ráda se vrací do Čech. Chybí jí rodina a tak se často vrací do rodné země. Zpěvačka sice bydlí přímo v domě s vlastním studiem, poslední desku ale vydala již před pěti lety. Studio spíše pronajímá jiným hudebníkům, kteří si díky ní plní svůj sen.

Kdy a zda se vůbec chystá napsat další, však zatím neprozradila. Neuvěřitelný úspěch z roku 2008 se ale už nejspíš opakovat nikdy nebude, Markéta na něj ale dodnes vzpomíná jako na nezapomenutelný zážitek a s Glenem stále oblíbenou píseň hrají na koncertech.