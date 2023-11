Eliška Krásnohorská 30. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

Marek Eben a jeho žena Markéta Fišerová by díky svému životnímu příběhu mohli být předlouhou k filmovému scénáři. Markéta měla před sebou celý život, slibnou kariéru, pak ale přišla osudová rána...

Ačkoliv Markéta nikdy neměla ambice být v showbyznysu, její talent nakonec rozhodl za ni. Uměla tančit, zpívat a byla velmi krásná, proto šla na hudebně dramatické obor.

Už na škole si ji vyhlédli režiséři a první role na sebe nenechaly čekat. Jiří Langmajer o ní tehdy říkal, že má nejkrásnější úsměv na světě. Kolem Markéty se motalo mnoho herců a ucházeli se o ni, ona si ale vybrala sama!

Eben měl ze začátku obavy, na rozdíl od něj byla Fišerová živel, a její nezkrotná povaha v něm probouzela nejistoty. Herečka ale měla jasno, Marek byl jejím vysněným mužem. Až po letech se ukázalo, jak byl její výběr životního partnera prozíravý! Ze dne na den se jí totiž nenávratně změnil celý život...

Eben si Markétu vybral jako zpěvačku do své kapely, brzy však jejich vztah přerostl v milenecký. Krátce na to se vzali a herečka přišla do jiného stavu, čekala holčičku. Osud však měl jiné plány. Fišerová během těhotenství začala mít vážné komplikace. Nejprve díky prodělané chřipce měla oslabený srdeční sval, později se přidala tuberkulóza.

Dcera Terezka se narodila předčasně v sedmém měsíci, pár dní na to zemřela. Smrt vymodleného miminka byla pro oba obrovská rána, Markéta se snažila svůj smutek vyléčit hraním. Šla z role do role a pak přišel osudový kolaps!

Manželé trávili běžný večer u televize, Markéta ale z ničeho nic začala mít nesnesitelné bolesti hlavy. Marek ji odvezl do nemocnice, kde lékaři konstatovali, že jeho žena prodělala mozkovou mrtvici. Druhý den ráno upadla do bezvědomí a její prognózy nebyly vůbec příznivé! "Dávali jí velmi malé šance na přežití," vzpomíná na zlomovou událost Eben. Jeho žena byla nakonec v kómatu sedm týdnů!

Marek svou lásku neopustil a trávil s ní všechen čas, zrušil veškeré pracovní závazky. Markéta se probrala s vážnými následky. Dříve nádhernou herečku změnila nemoc k nepoznání. Ochrnul jí obličej, tělo a dýchala pomocí přístrojů. Díky obětavosti svého manžela ale dokázala překonat děsivé následky po mrtvici, ale musela se postupně naučit téměř vše od začátku! Marek celou dobu stál po jejím boku a pomáhal jí vrátit se zpět do života.

Fišerová přes veškeré rehabilitace skončila na vozíčku. První roky popisuje jako nejtěžší. "Kdybych neměl finance, musel jsem dát svou ženu do ústavu. Naštěstí ale moderování umožnilo, abych se o ni postaral finančně i fyzicky, měl jsem dostatek času," přiznal moderátor.

Nebylo to však jednoduché, sedm let musel Markétu vozit po schodech do panelákového bytu a zpět. Oddaný Eben ale přes veškeré útrapy nikdy nepřemýšlel, že by ji opustil.

Fišerová sice měla v životě mnoho útrap, Markova láska ale vynahradila vše, jeho věrnost a láska jí udržely úsměv na tváři. Poslední roky ale nežije herecký pár pohromadě, právě kvůli jejímu handicapu. V druhém domě, který mají manželé u Karlových Varů, totiž může Markéta samostatně fungovat, na rozdíl od pražského bytu, kde kvůli schodům bez pomoci nemůže ani na nákup.