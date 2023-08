Markéta Fialová si prochází náročným obdobím: Své dcery nějakou dobu neuvidí

Bývalá hvězda televize Nova a současná moderátorka TV Prima Markéta Fialová řeší nemilou rodinnou situaci. Půvabná moderátorka se na nějaký ten čas rozloučí se svými dcerami. Dospělé dívky se rozhodly pro studium v zahraničí.

Moderátorka se proslavila hlavně díky pořadům Víkend, Střepiny nebo Televizní noviny. Na TV Nova byla až do roku 2019. Před ní na Primu utekl už její bývalý parťák z Televizních novin Karel Voříšek.

Decentní dáma

Markéta Fialová si své soukromí ostře střeží. Málokdy se vydá na nějakou tu společenskou akci. Toto léto udělala výjimku a dorazila na tiskovou konferenci TV Prima na Trojský zámeček. Na rozdíl od ostatních kolegů, kteří se rádi posilní při akci alkoholem, dorazila autem. „Já si to užívám v soukromí, veřejně řádit není nic pro mě,“ svěřila se Blesku. Alespoň se tak vyhne trapasům, kterými se proslavili například Roman Šebrle či Láďa Hruška. Oba pánové to v minulosti na večírcích své domovské televize dost přehnali s alkoholem a následně se za své chování veřejně omlouvali.

Šťastná rodina

Například již zmiňovaný kolega Fialové Roman Šebrle řádil často v obložení cizích žen. To, že by si Markéta všimla jiného muže, než je její manžel, rozhodně nehrozí. Je šťastně vdaná za Alexe Zajíce. Společně tráví čas hlavně cestováním. „Byli jsme na dovolené v Dánsku a rozhodně jsme tam nebyli naposledy. Předtím jsme byli na Sicílii, kde jsme zažili zemětřesení, takže to bylo dobrodružné,“ prozradila. V oblíbeném koníčku hodlají pokračovat i ve velmi blízké době. Čeká je totiž dojíždění za dcerami do ciziny. Alma a Emily se rozhodly vydat do světa. „Další cestování spojíme se stěhováním jedné z mých dcer do zahraničí, kde se rozhodla studovat, a na to se spíš psychicky připravuji. Na tři roky si plní sen a jde studovat do Milána. Ta starší nezahálí a za půl roku po ní jde studovat do Španělska. Je to tak, že vylétávají z hnízda a já na to ještě nejsem psychicky připravená,“ vysvětlila svou starost, kterou pochopí snad každý rodič.