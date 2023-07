Herec z Noční můry v Elm Street bojuje s AIDS: Fanoušky prosí o peníze na léčbu

Herec Mark Patton, kterého znají hlavně hororoví nadšenci z druhého dílu kultovní série Noční můra v Elm Street, přišel s velkou prosbou. V současné době se nachází v mexické nemocnici, kde skončil kvůli komplikacím souvisejícím s jeho onemocněním AIDS. Své příznivce žádá o finanční pomoc, díky které by se mohl přesunout do kvalitnějšího zdravotnického zařízení.

Americký herec Mark Patton se za svou kariéru objevil jen v hrstce filmů a živil se spíše jako interiérový designér, přesto má ale po celém světě tisíce fanoušků. Jejich přízeň si získal v roce 1985, když ztvárnil hlavní roli ve filmu Noční můra v Elm Street 2: Freddyho pomsta. A právě na své obdivovatele se obrátil s prosbou o finanční podporu.

Onemocnění AIDS

Mark Patton se svým onemocnění AIDS nijak netají. Nemoc se mu dařilo dlouho zvládat a nečelil žádným závažnějším problémům, to se teď ale bohužel změnilo. Herec se před časem nakazil koronavirem, ze kterého se sice zotavil, ale objevily se u něj jiné zdravotní komplikace. Informoval o tom jeho manažer Peter Valderrama na stránce Go Fund Me.

Zpočátku si Mark myslel, že se potýká s postcovidovým syndromem, později se ale ukázalo, že se u něj obtíže objevují spíše v souvislosti s AIDS. Herec tedy nastoupil do nemocnice. Bohužel se mu ale v mexické nemocnici nedostává té nejlepší péče.

Peníze na léčbu

Mark Patton žije v Mexiku už několik let společně se svým manželem. Státní nemocnice ale nejsou na jeho léčbu připravené. „Mluví tam opravdu špatně anglicky. Navíc jsou zahlceni covidovými pacienty. Mark potřebuje být převezen do americké nemocnice, kde by se mu dostalo mnohem kvalitnější péče a navíc by byl v bezpečnějším prostředí,” uvedl jeho manažer a přítel s tím, že si ovšem Mark nemůže pobyt v americké nemocnici z finančních důvodů dovolit.

Ukázalo se, že život Marka Pattona není jeho fanouškům lhostejný. Během tří dnů od založení sbírky se jim totiž podařilo požadovanou částku rovnou zdvojnásobit. Z původních 18 tisíc dolarů (zhruba 450 tisíc korun), které herec potřeboval na léčbu, vybrali přes 46 tisíc dolarů. Marku Pattonovi se tedy přece jen dostane péče, kterou potřebuje.