Marie Růžičková se chystá na plastiku, po prsou si nechá upravit další část těla

Manželka hokejové legendy Vladimíra Růžičky má v plánu jít pod kudlu. Pohledná Marie je totiž dlouhodobě nespokojená se svými očními víčky, a tak se rozhodla k radikálnímu řešení a odhodlala se oslovit plastického chirurga. Na změnu vzhledu se už velmi těší, jak sdělila redakci Kafe.cz.

“Chystám se nechat si upravit horní a dolní oční víčka. Už o tom přemýšlím asi tři roky, protože mě to dlouhodobě trápí, ale pořád jsem to odkládala. Teď jsem si ale říkala, že už bych jít měla. Ono také čím déle budu čekat, tím horší může být výsledek,” vysvětlila pro Kafe.cz Marie Růžičková s tím, že nechce čekat, až bude starší, aby si svůj nový vzhled ještě pořádně užila.

“Dnes už lékař ani nemusí nic řezat skalpelem. Tento zákrok se nyní dá udělat i laserem, takže se vlastně vše dělá zevnitř a nezůstanou potom žádné jizvičky. Takže už se vážně těším,” uvedla sympatická tmavovláska, která nedávno podstoupila také úpravu poprsí.

“Žádný větší zákrok ale už v plánu nemám. To už jsem si užila a nic dalšího opravdu ne. Určitě bych nešla do něčeho takového, jako nechat si zvětšit zadek. To bych raději každý den dřepovala,” řekla se smíchem Marie Růžičková.

Než na vysněnou úpravu víček dojde, chce Marie Růžičková počkat na vhodnější roční období. V létě, když je teplo, se totiž veškeré zákroky hůře hojí a rekonvalescence je příjemnější v chladnějším období.

Pohledná mladá žena má se svým manželem malou dceru Lejlu. Poté, co nastoupila do školky, hledala pro sebe nové uplatnění. Nakonec se rozhodla podnikat, a tak se nyní věnuje prodlužování vlasů a pletení rasta copánků. V této činnosti se podle svých slov našla a zkrášluje nejen své zákaznice, ale také sebe sama a svou dcerku.