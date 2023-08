Batulková se synem Hanychové na Bali: Mám ho strašně ráda, jezdíme spolu na ryby

Vztahy v rodině Agáty Hanychové byly v minulosti obzvláště napjaté, a to především v době, kdy se bývalá modelka rozcházela s dnes již exmanželem Jakubem Prachařem, se kterým má malou dceru Miu. Není žádným tajemstvím, že s bývalou tchyní Danou Batulkovou a švagrovou Marianou Prachařovou vztahy poté velmi skřípaly. Vypadá to ale, že čas obrousil některé hrany. Sestra Jakuba Prachaře se totiž na sociálních sítích pochlubila fotografií, na které je zachycená s Agátiným synem Kryšpínem a svou maminkou, jak si užívají letní dovolenou.

S Danou Batulkovou si Agáta Hanychová příliš nepadla do oka už od začátku jejího vztahu s Jakubem Prachařem. Zato se švagrovou Marianou Prachařovou byly zpočátku velké kamarádky. V době, kdy čekala moderátorka pověstná prořízlými ústy dceru Miu, se ale vše změnilo.

Tehdy se kolem manželů Prachařových doslova rojili bulvární novináři, a to v souvislosti s několika nevěrami, které na těhotnou krásku tehdy praskly. Kolovaly dokonce spekulace o tom, zda je Jakub Prachař vůbec otcem prvního společného potomka, kterého v tu dobu jeho manželka čekala.

Po porodu se situace vyjasnila, protože malá Mia jako by svému tatínkovi z oka vypadla. Tehdy se dokonce i Mariana Prachařová, která se na švagrovou zlobila, obměkčila a na novorozenou neteř se přišla podívat. “Stihla jsem ji vidět, ještě než jsem odlétala. Je krásná. A s Agátou spolu fungujeme v pohodě,” sdělila v tu dobu serveru Expres.

Na kratičký okamžik se tak vše zdálo zalité sluncem, ale vztah manželů Prachařových utrpěl citelné rány. Nikoho tak nejspíš nepřekvapilo, že nakonec skončil rozvodem. Zatímco od divoké Agáty Hanychové se celá rodina Prachařových distancovala, Dana Batulková má vřelý vztah ke svým vnoučatům - malé Mie a také Kryšpínovi, kterého si do manželství s jejím synem bývalá snacha přivedla z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou.

Přestože není jejím pokrevním vnukem, Dana Batulková má Kryšpína velmi ráda a bere ho jako svého vlastního. “Vídáme se spolu často. Jezdíme spolu na ryby a jsme spolu v neustálém kontaktu. On mě má rád, on mě snáší, já ho mám strašně ráda, takže je to fajn,“ svěřila se zmíněnému médiu před časem a dodala, že s vnukem občas jde kupříkladu do kina.

Jak ukazuje poslední fotografie, vřelý vztah má ke Kryšpínovi také jeho nevlastní teta Mariana. Po dlouhé době se tak zdá, že oba rodinné klany našly cestu, jak fungovat v rámci možností harmonicky.