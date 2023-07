Horor na dovolené: Mariana Prachařová a Dana Batulková uvízly v Turecku

Mariana Prachařová se společně se svou maminkou Danou Batulkovou těšila na zasloužený odpočinek až na dalekém Bali. Na ten si ale ještě počká. Už tak dost dlouhá cesta se ještě více protáhla, a to o několik nekonečných hodin. Matka s dcerou totiž kvůli zpožděnému letu uvízly v Istanbulu.

Začátek dovolené si rozhodně představovaly úplně jinak. Mariana Prachařová a Dana Batulková se uprostřed léta rozhodly vyrazit na Bali a nemohly se dočkat, až se budou moci slunit na krásných plážích. Toho se ale bohužel jen tak nedočkají. Už na začátku jejich cesty totiž nestaly nemalé problémy, které jim jejich cestování značně znepříjemnily.

Zpožděný let

Trable paradoxně začaly už na letišti v Praze, odkud matka s dcerou směřovala na navazující let do tureckého Istanbulu. Letadlo mělo ale velké zpoždění. „Kdyby vás to zajímalo, mělo to letět v 19:10, teď už máme zpoždění na 21:35 a nejspíš nestihneme navazující let,” postěžovala si Mariana Prachařová na svém Instagramu. A jak předvídala, tak se také stalo. Ono letadlo z Istanbulu na Bali jim totiž skutečně uletělo.

Nekonečných 6 hodin

Na letišti v Turecku pak kvůli tomu čekalo na Marianu Prachařovou a její maminku velké vyřizování. Musely si totiž svůj let přebookovat, a protože další letadlo směr Bali vyráží až za několik hodin, z letiště směřovaly na hotel. Ani to se ale neobešlo bez problémů. „Po 6 hodinách vyřizování a čekání máme hotel v Istanbulu a jiný let na dnešek,” informovala Mariana své sledující a dodala, že s onou leteckou společností, kterou si s matkou vybraly, už nikdy v životě znovu nepoletí.

A aby toho nebylo málo, ani s náhradním ubytováním to nebyl žádný med. Hotel, do kterého je letecká společnost poslala, byl totiž úplně plný. „Přehazují si nás tu už od půlnoci jako horký brambor,” povzdechla si influencerka. Zkrátka dokonalý začátek dovolené…