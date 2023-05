Ani hokej, ani hudba. Malý syn Marka Ztraceného má o budoucím povolání jasno

Zpěvák a hudební skladatel Marek Ztracený je nejen talentovaný umělec, ale také pyšný tatínek jedenáctiletého syna Marka, který po něm podědil hudební nadání. Má ale také sportovní vlohy. Zatím si ale svou budoucnost představuje ve zcela jiném oboru. Momentálně totiž má velkou vášeň pro letadla.

Marek Ztracený junior se nějakou dobu věnoval hokeji. Pro tento sport, který ho nadchl už když ho jako dvouletého vzal tatínek poprvé s sebou na zápas, má velké nadání. Proto možná někoho překvapí, že na prvním místě má šikovný chlapec úplně jinou zálibu.

“Teď už pravidelně hokej nehraje. Občas si spolu chodíme zahrát jen tak pro zábavu, ale tím, že to nebylo moje přání a netlačil jsem ho do toho, jako to někteří rodiče dělají, rozhodl se sám, že chce vyzkoušet i jiné věci,” vysvětlil pro Kafe.cz Marek Ztracený.

Překvapivě to ale není ani hudba, jak by možná někdo předpokládal. “Mareček sice hraje na bicí, ale nyní má už asi rok jeden velký sen - říká, že by jednou chtěl být pilot. Takže letadla jsou u nás téma číslo jedna. Jak fungují, jaké jsou druhy, zkrátka vše ohledně letadel ho zajímá. Těch otázek je občas tolik, že jsem z toho vážně úplně ztracený,” zavtipkoval oblíbený český zpěvák.

Syn se hledá a někdy je to roztomilé

“Přijde mi zajímavé, že syn je takový, že si vždy něco vyzkouší, naučí se to a hned jde zkoušet něco dalšího. Je ve věku, kdy se ještě hledá a někdy je to i docela roztomilé. On třeba vůbec nechce ze Šumavy, kde žijeme, takže třeba mluví o tom, že by jednou chtěl mít svou farmu, kde by měl velké hřiště pro děti a podobně,” promluvil Marek Ztracený o velkých snech svého syna.

Chlapce vychovává spolu se svou snoubenkou Marcelou Skřivánkovou, která mu stojí po boku již od roku 2009, kdy se potkali na karlovarském filmovém festivalu. Přestože si spolu s partnerkou a maminkou jeho syna prošli řadou těžkých období, nakonec je právě těžké chvíle posílily a dohromady nyní tvoří spokojenou rodinu.

Synovi jsou rodiče oporou, a tak jej ani příliš netrápí vyrůstat jako syn populárního zpěváka. “On je vychovaný skromně, je to hodný a slušný kluk a v hlavě to má srovnané, takže si z toho vážně nic moc nedělá. Občas si někdo možná ve škole rýpne nebo dělá nějaké hloupé vtipy, ale syn se s tím dokáže popasovat skvěle,” řekl hrdě pro Kafe.cz Marek Ztracený, který se nijak netají tím, že má k synovi velmi hluboký vztah.