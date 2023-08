Marek Ztracený v šoku: Odsouzený vrah a únosce ohrožoval zpěvákovu fanynku

Důvěřuj, ale prověřuj. O důležitosti tohoto rčení se poučila mladá dívka, která možná jen tak tak vyvázla ze spárů nebezpečného vraha. Poté, co ji kontaktoval údajný manažer zpěváka Marka Ztraceného a lákal ji na Slovensko pod záminkou toho, že jí pomůže rozjet hudební kariéru, se ukázalo, že se jednalo o podvodníka. Ten byl navíc v minulosti odsouzen za únos a vraždu. Zpěvák i jeho okolí jsou situací naprosto zděšení.

Jistý Martin V. kontaktoval dívku, kterou si vytipoval pravděpodobně na internetu, jako manažer Marka Ztraceného. Pokoušel se ji nalákat na Slovensko, kde údajně pracuje na muzikálu a slíbil jí, že jí pomůže s rozjezdem hudební kariéry. Působil při tom velmi důvěryhodně, přesto se dotyčná dívka rozhodla, že raději kontaktuje Ztraceného PR tým, aby si vše ještě ověřila.

Tento krok jí dost možná zachránil život. Ukázalo se totiž, že na příběhu, který jí muž odvyprávěl, není ani zrnko pravdy. Vše bylo smyšlené a poté, co sám Marek Ztracený kontaktoval policii, vyšly najevo další hrůzné okolnosti.

V roce 2005 se Martin V. ocitl ve finanční tísni, kterou se rozhodl vyřešit únosem dívky a následným vydíráním její rodiny. Mladá žena se ale udusila v kufru jeho auta, a tak muž její tělo vyhodil do škarpy a z místa ujel. Následně byl za únos i vraždu odsouzen na 15 let do vězení. Je velmi pravděpodobné, že ženě, které se snažil namluvit, že z ní udělá zpěvačku, plánoval také ublížit.

“Polilo mě horko a jsem z toho úplně hotovej. Považoval jsem za nutné apelovat na všechny, aby na sebe byli opatrní, protože tohle už je za hranou. Představa, že ta slečna pojede na Slovensko, s tím, že si plní svůj sen, že bude zpěvačka, a tam místo mě bude čekat někdo takový…” vyjádřil se ve svém prohlášení Marek Ztracený, kterého situace velmi zasáhla.

“Možná by se nestalo nic, ale možná taky jo. Mě to děsí. Já mám stejně jako spousta z vás dítě a myslím, že by bylo super s dětmi otevřít téma, že na sociálních sítích a celkově na světě je spousta podvodníků a není to vždycky jen růžové. A že by všichni měli být strašně ostražití a dávat na sebe pozor.,” varoval své fanoušky populární zpěvák.

“Buďte na sebe opatrní a pokud by se to náhodou týkalo ještě někoho dalšího, dejte mi prosím vědět,” uzavřel emotivní promluvu na sociální síti Marek Ztracený.