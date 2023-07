Marek Ztracený utrácí vydělané miliony: V zahraničí skoupil několik nemovitostí

V současnou dobu zřejmě nejpopulárnější český zpěvák Marek Ztracený umí své vydělané peníze chytře investovat. Na rozdíl od spousty dalších celebrit se nechlubí luxusními vozy ani drahým oblečením, namísto toho investuje do nemovitostí. A rozhodně není žádný troškař.

Zpěvák Marek Ztracený na české hudební scéně vystupuje už celou řadu let. Nazpíval mnoho nezapomenutelných hitů, odehrál stovky koncertů a v současné době patří k těm nejúspěšnějším a nejoblíbenějším umělcům Česka. Jeho kariéra mu ovšem kromě fanoušků zajistila také pochopitelně velké peníze. A ty zpěvák chytře investuje.

Domy v zahraničí

Podle mnohých jsou nejchytřejšími investicemi nemovitosti. A zdá se, že toho se drží i sám zpěvák. Podle informací webu eXtra.cz totiž nakoupil několik nemovitostí na ostrově Tenerife a celkem za ně zaplatil několik desítek milionů korun. „Koupil toho na Tenerife víc, je to za vyšší desítky milionů,” tvrdí zdroj.

Zpěvák ale informaci nepotvrdil. Spíše to ale vypadá, že zkrátka nechtěl komentovat, co mu patří. Sám totiž uznal, že mu přijde nesympatické veřejnosti sdělovat, co si koupil a kolik to stálo.

Na vrcholu

Marek Ztracený má v plánu si v dalších letech spíše užívat rodiny. Jeho fanoušci se bez něj budou muset nějakou dobu obejít. Poté, co odehrál své tři největší koncerty v životě, oznámil kariérní pauzu. Během té se chce věnovat hlavně své manželce a synovi. Jak před časem uvedl, chce si užít poslední roky, kdy si jeho syn ještě užívá společně stráveného času s tatínkem a nemá potřebu pobáhat s kamarády venku a lovit holky.