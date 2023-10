Datel si zahrává: Před narozením dítěte řeší možnou exekuci

Marek Valášek alias Datel se připravuje na roli otce. S partnerkou Barborou Stříteskou se na vysněné miminko velmi těší. Trable v ráji jim přidělává jen finanční situace influencera. Valášek je v insolvenčním řízení.

Až takový problém by to nebyl, kdyby Datel všechny své dluhy řádně splácel. Podle posledních veřejně dostupných informací Valášek nekomunikuje ani se svým insolvenčním správcem. Jeho nezodpovědné chování ho může dohnat až do exekuce.

Přítelkyně jako spasitelka

Na základě soudu, který by v polovině června, měl Datel předložit soupis darů, který od začátku insolvence dostal. I s tímto zdánlivě lehkým úkolem měl Valášek problém. „Omlouvám se, že to dokládám s menším zpožděním, ale od posledního soudu jsem se nezastavil,“ psal Datel v úvodu soupisu. V seznamu darů musel jít až do února 2022. Byly v něm takové položky jako dovolená na horách, v Amsterdamu nebo v Karlových Varech. Nejvíce narazil u položky nových zubů. Dle svého vyjádření si nemohl vzpomenout, kolik peněz za ně nechal. „Vůbec nevím, kolik takové zuby stojí, v případě potřeby dozjistím. Jsou tam veliké cenové rozdíly, takže ani podle Google jsem to nedokázal ohodnotit,“ napsal otevřeně.

Dále šokoval fanoušky i správce svým tvrzením o dočasné půjčce od své současné partnerky Barbory. „Louis Vuitton brýle od Barči k narozeninám, ale pouze mi je půjčila na dobu neurčitou, respektive dala, dokud spolu budeme, na základě ústní dohody, cenu jsem nezkoumal,“ přiznal tak, že ani luxusní brýle nejsou jeho majetkem.

Pád do exekuce

Datel si dle svých sociálních sítí zvesela trénuje na další Clash of the Stars. Mimo tréninky se věnuje i trash talku se svým soupeřem Jaroslavem Kotlárem. Do toho si údajně dělá i rekvalifikační kurz, aby mohl ve své oficiální práci povýšit a brát vyšší mzdu než tu minimální. Ve všech svých aktivitách tak zapomněl na další výzvu od soudu. K seznamu darů měl dodat i jejich hodnotu a způsob úhrady. Na tuto výzvu ovšem nereagoval. Vypadá to tak, že zkouší trpělivost všech a to hlavně soudkyně Naděždy Křivánkové, která má jeho případ na starost. Ta již v minulosti naznačila, že pokud nesplní vše, co mu soud nařídil, oddlužení mu může být zrušeno. Pro Datla by to tak byla vstupenka do exekuce.