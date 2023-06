Seriálová smrt v ZOO: Marek Taclík nám bude na place chybět, říká Jana Švandová

Oblíbený seriál televize Prima přichystal svým fanouškům smutné okamžiky a odchod jedné z oblíbených postav. Eduard Novotný, kterého ztvárnil Marek Taclík, totiž za tragických okolností zahynul. Rozloučit se s ním museli nejen fanoušci, ale také jeho seriálová rodina, především manželka v podání Sabiny Laurinové a maminka, jejíž role se zhostila herečka Jana Švandová.

Pro Marka Taclíka si scénáristé připravili velmi drsný odchod ze seriálu. Jeho postava totiž zahyne v Thajsku při tsunami a zanechá za sebou zdrcenou rodinu. Fatální událost také naznačuje, že se herec do ZOO zcela určitě nevrátí. “Do ustálené rodiny a harmonických vztahů bylo nutné vnést novou dynamiku. Všechny to mrzelo, ale v seriálech to tak je, že někdo musí zemřít,” vysvětlil v rozhovoru pro Super.cz scénárista René Decastelo, proč k tomuto kroku přistoupil.

Po Eduardu Novotném zbyla nejen vdova v podání Sabiny Laurinové, ale také zdrcená maminka Sidonie, kterou hraje Jana Švandová. Právě ta redakci Kafe.cz prozradila, jak dramatickou událost zvládala. “Pro mě jako pro matku to bylo strašné a zničující, ztratit dítě, i když jen seriálové. Je to samozřejmě velmi smutné. Pro nás jako pro herce to bylo nepříjemné. Proč se tak ale scénáristé rozhodli, to nevím,” popsala své dojmy oblíbená umělkyně.

Seriálová rodina už nikdy nebude jako dřív

“Marek Taclík nám na place ZOO bude všem moc chybět, je to skvělý kolega a máme ho rádi,” dodala Jana Švandová pro Kafe.cz s tím, že si na novou situaci s ostatními herci nejspíš budou muset nějakou dobu zvykat, protože jejich seriálová rodina se rozpadla a už nebude stejná, jako dřív.

Podobné pocity má ostatně také Sabina Laurinová, jejíž postava Alice nečekaně ovdověla. “Ten den, kdy se točily chvíle, kdy se jako rodina dozvídáme, že je Eduard mrtvý, byly mou nejčastější rekvizitou papírové kapesníčky a i další díly po tom. Mám pocit, že taková témata už patří do života seriálu,” svěřila se emotivně pro Super.cz.

“Točit takové smutné scény je vždy zvláštní. Na place bývá legrace, je to taková obrana. Potom se to přetne hned, když se rozsvítí kamery. Člověk musí tu situaci vzít vážně a natočit to důstojně,” popsala Sabina Laurinová, jak vnímá natáčení tragických okamžiků v seriálech.