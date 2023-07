Oslnila Rychlíková dalšího krasavce? Vodochodskému zasadila těžkou ránu

V kuloárech se nějakou dobu šušká o tom, že pohledná herečka Sára Rychlíková již není volná. Její srdce by podle všech indicií mělo nyní patřit jejímu hereckému kolegovi. Ani ona, ani Marek Lambora, se kterým má již od zimy randit, zatím svou lásku oficiálně nepotvrdili, z náznaků lze ale vyčíst mnohé. Oba dva se totiž až podezřele často vyskytují na stejných místech, a to i stovky kilometrů od domova.

Pohledná herečka se nyní objevuje na televizních obrazovkách jako svůdná právnička v seriálu Dobré zprávy a kromě toho hraje v divadle. To je ale jen malá část všech jejích aktivit. Sára Rychlíková je totiž pověstná tím, že na jednom místě příliš dlouho nevydrží.

A právě v tom nejspíš našla společnou řeč s Markem Lamborou, se kterým si s největší pravděpodobností v poslední době vyrazili například surfovat do Portugalska nebo v Česku na wakesurf. Společné fotografie ani jeden z nich nesdílel, dobří pozorovatelé, například redakce Expres.cz, si ale nemohli nevšimnout řady náznaků, které ukazují na to, že snímky z jejich sociálních sítí byly pořízeny na stejném místě a ve stejnou dobu. Sáru Rychlíkovou také prozrazuje tmavý lak na nehty, který se jakoby náhodou objevuje také na okraji snímku pohledného mladého herce.

Vášeň pro sport je herečce vlastní již od dětství. Ne každý o ní ale možná ví, že kdyby se rozhodla v určitých okamžicích života jinak, herečkou být nemusela a dnes jsme ji mohli znát jako vynikající krasobruslařku. Na ledě totiž od dětství trávila spoustu času a až do té doby, než nastoupila na pražskou DAMU, z něj prakticky téměř neslezla.

Sára Rychlíková mohla být krasobruslařkou

Z toho důvodu neměla v dřívějších letech příliš mnoho času ani na kamarády, ani na první lásky. “Dvakrát jsem s krasobruslením chtěla skončit, což mi vždy vydrželo tak dva tři dny. Poprvé to bylo asi ve dvanácti, protože jsem chtěla chodit po škole s holkama na procházku a zmrzlinu. Tak moc jsem po tom toužila, že jsem prohlásila, že s krasobruslením končím. Jak říkám, vydrželo mi to dva dny a pak jsem se vrátila zpátky na led. Podruhé to bylo asi v šestnácti, kdy všichni spolužáci chodili po škole ven a vraceli se třeba až v šest. Ale zase to nevyšlo,” uvedla před časem v rozhovoru pro Novinky.cz.

První velkou láskou, kterou Sára Rychlíková představila svým fanouškům, tak byl herec Vojtěch Vodochodský, se kterým chodila v roce 2022. Dvojice svou lásku nějakou dobu tajila a když se na přelomu roku rozešli, povídalo se v českém showbyznysu, že to mezi nimi již nějakou dobu bylo komplikované.

Poprvé se prý se Sárou měl rozejít Vojtěch Vodochodský, což mladou krásku velice zasáhlo, a tak se snažila, aby ho získala zpět. Podruhé mu to oplatila ona a podle zdroje redakce Extra.cz to umělec nesl skutečně velmi těžce.

Celá situace je o to pikantnější, že již v lednu, prakticky ihned poté, co se pár rozešel, se Sára Rychlíková začala podezřele často vyskytovat právě v přítomnosti Marka Lambory. Tehdy ovšem tato vlna spekulací po nějaké době utichla, aby se právě nyní znovu objevila. Vzhledem k usvědčujícím fotografiím je tak možné, že dvojice již brzy “kápne božskou” a svou lásku přestane skrývat.