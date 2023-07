Našlapaný kalendář Ebena: Moderátor přiznal šílený tlak před StarDance

Diváci napříč věkovými kategoriemi milují moderátora Marka Ebena. Pětašedesátiletý moderátor je stálicí na televizních obrazovkách České televize. S herečkou a moderátorkou Terezou Kostkovou moderují pořad StarDance od samotného začátku. I letos na podzim ho tak čeká další série.

Mimo StarDance má Eben na České televizi ještě jeden pořad. Už pětadvacet let natáčí show Na plovárně. Za tuto dobu vzniklo už 900 dílů. Do svého pořadu si zve zajímávé hosty, které velmi elegantně vzpovídá.

Hledání inspirace

I pro moderátora takového formátu, jako je Marek Eben, je náročné být stále ve střehu. „Je to těžké,“ přiznal pro Blesk. „Když se vám podaří pobavit lidi, čekají, že to tak bude pořád. A vy je nechcete zklamat,“ prozradil upřímně. Na svém pořadu si dává velmi záležet. Za celého čtvrt století nepozval žádného z hostů dvakrát. „Za pětadvacet let vyrostli noví hosté. Povídání mě pořád baví a rád to budu dělat dál, když bude zájem,“ prozradil skromně.

Mimo to, že sype během rozhovorů z rukávu jeden vtipný bonmot za druhým, musí u toho vypadat ještě perfektně. V posledních letech si tak oblíbil jednu z firem, která mu šije smokingy na míru. „Je to vlastně pracovní oděv a potřebujete se v něm cítit příjemně. Používají vzdušnou látku, v níž je mi dobře,“ přiblížil detaily své image.

Hvězdní hosté

Marek Eben a jeho pořad Na plovárně patří již tradičně i na Karlovarský filmový festival. Moderátor už vyzpovídal pěknou řadu zahraničních hvězd. Mezi hosty jeho pořadu byl například legendární herec John Travolta. „Překonal má očekávání. Byl to jeden z nejmilejších hostů, jaké jsme kdy na filmovém festivalu v Karlových Varech měli. Jeho míra empatie je neuvěřitelná. Měl jsem možnost to poznat na vlastní kůži, tím mě naprosto odzbrojil,“ zavzpomínal pro Deník. Letos na filmovém festivalu vzpovídal hvězdného Gladiátora. „Letos jsme udělali moc hezkou Plovárnu s Russelem Crowem, který byl velmi vstřícný a milý, z toho mám velkou radost. Přeci jenom je ho pořádný kus. Člověk si řekne: „Jestli ten se namíchne, tak to se mnou dobře neskončí.“ Ale naštěstí se nenamíchl a byl moc milej,“ dodal s humorem.