Svatozář manželky Ztraceného: Krize ve vztahu a nevěry s fanynkami ji nepoložily

Krásná manželka zpěváka Marka Ztraceného by měla mít nad hlavou svatozář. To, co vše odpustila svému partnerovi, by jen tak nějaká žena nezvládla. Nyní si konečně může už pár měsíců říkat paní Ztracená a užívat napraveného manžela.

Bývalá moderátorka Marcela Skřivánková se poprvé setkala se zpěvákem Markem Ztraceným na televizní stanici Óčko, kde jeden druhého sice zaregistrovali, ale nijak zvlášť se nezaujali. Pak se ale za pár měsíců potkali na festivalu v Karlových Varech a láska byla na světě.

„Zpíval jsem, že jsem zamilovaný do Marcely, a ona udělala takový výraz a odešla,“ smál se Ztracený v rozhovoru pro Magazín DNES a Marcela vše doplnila s tím, že to byla jen póza a jeho číslo si hned uložila a čekala, zda zavolá.

No a Marek zavolal a láska byla na světě. Bohužel trvala pouhý rok, protože se zpěvák rozhodl vztah ukončit. Marcela ale v té době zjistila, že je těhotná. Ani potomek však zpěváka od úmyslu partnerku opustit nezviklal a ta zůstala sama. Rozhodla se si dítě nechat.

Svou vášní k ženám se zadaný zpěvák netajil

Jenže tomu tak nebylo a ani poté, co se Mareček narodil. Zpěvák se nechtěl vázat, chtěl být volný a svobodný. Nedokázal si představit strávit celý život po boku jedné ženy, byť matky svého dítěte.

Malý Mareček ale rostl před očima a Markovi začalo vadit, že ho vídá tak málo, také si uvědomil, že bohémský život plný večírků a žen už ho nebaví. Rozhodl se tak získat zpátky přízeň svého syna i lásku jeho maminky.

„Jsme opět spolu jako kompletní rodina. Jsem zastánce toho, pokud je to jen trochu možné, aby rodiče byli spolu. Kdybych měl syna vidět jednou za čtrnáct dní, vyzvednout ho ze školky, vzít na zmrzlinu a vrátit ho, nebyl by to pro mě žádný život. Připadal bych si jako bezpáteřní člověk,“ tvrdil před lety pro iDnes a přestěhoval se s rodinou na Šumavu.

Rodinný život na Šumavě ho brzy začal nudit

Tam se ale po chvíli začal nudit a rodinný život ho nenaplňoval, trávil tak čím dál tím více času na koncertech, jezdil se bavit do Prahy a opět se hovořilo o jeho záletech s fanynkami, zatímco na něj Marcela čekala se synem doma.

„Nebudu lhát, ano, spal jsem s fanynkami,“ přiznal sám Ztracený v rozhovoru pro Expres.

Od svých koncertů v O2 areně, se zdá, že Marek zase seká latinu. Marcelu před publikem dokonce požádal o ruku a na jaře letošního roku si ji vzal za manželku. Na Instagramu jí navíc dojemně vyznal lásku.

„Dnes je to 14 let od našeho prvního setkání a taky 40 dní od naší svatby… Díky paní Ztracená, že nosíš mé jméno!“

Snad mu jeho snaha o to být manželem a tátou vydrží co nejdéle, protože Marcela by si to letech trápení a slz bezesporu zasloužila.