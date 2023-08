Končící válka Šípa a Holanové? Moderátor ji v show nechce! Zpěvačka by se sešla

Jejich nepřátelství trvá již dvacet let. Poté, co se za dramatických okolností v roce 2003 zpěvačka Marcela Holanová a moderátor Karel Šíp rozvedli, na sobě vzájemně nenechali nit suchou a nemohli si přijít na jméno. Zdá se ale, že čas pomalu obrousil všechny hrany. Sympatická umělkyně, pro kterou byl konec vztahu velmi těžký, přiznala, že by se s exmanželem ráda sešla.

Když se v roce 1978 brali, nejspíš nečekali, že velká láska skončí velkou nenávistí. Bohužel se ale jejich vztah rozpadl a když se Holanová a Šíp za mohutné mediální pozornosti rozváděli, téměř létaly blesky. Dvojice se navíc ještě několik let po rozvodu handrkovala kvůli finančnímu vyrovnání, což vzájemným vztahům jistě také příliš neprospělo.

Dnes má moderátor Všechnopárty novou partnerku Ivu a společně mají již dospělého syna Jana. Marcele Holanové se vztahy zpočátků příliš nedařily, nyní je ale již nějakou dobu šťastná po boku svého partnera, který je tenisový trenér a zpěvačce byl velkou oporou v době, kdy ji zejména v posledních letech trápily zdravotní potíže.

Právě křehké zdraví, které člověku nemilosrdně připomíná, že nikdo nemládne, bylo možná spouštěcím motorem cesty k usmíření znesvářené dvojice. Jak pro deník Blesk Marcela Holanová přiznala, svému bývalému muži prý již nic nevyčítá.

S exmanželem se sejdu ráda

“Ráda ho uvidím. Já mu odpustila, už je to pár let. Ale to není o mně, takové setkání. Nechci být tou, která něco chce. Pokud se Karel chtěl vidět, ráda se s ním potkám,” svěřila se rudovlasá umělkyně zmíněnému médiu.

Před časem fanoušci pořadu Všechnopárty navrhovali Karlu Šípovi, aby jako jednoho ze svých hostů pozval právě svou bývalou ženu. Moderátor to ale zatím odmítl. S expartnerkou je ale alespoň v občasném telefonickém kontaktu.

“Jsme v telefonickém kontaktu. Znáte to – Vánoce, narozeniny, svátky. Jsem ráda, že se mu stále pracovně daří,” uzavřela Marcela Holanová s úsměvem.