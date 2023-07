Muradov zabodoval v kleci a chystá se na romantickou dovolenou, bere dceru?

O víkendu zabodoval v souboji pod organizací UFC a je rád, jako už dlouho ne. Populární MMA zápasník Makhmud Muradov je se svým výkonem z klece, kdy se v žebříčku ve své váhové kategorii dostal na páté místo, velice spokojený. Pro redakci Kafe.cz promluvil o zákulisí dlouho připravovaného zápasu a rituálech, které sportovci před utkáními občas mívají.

“Jsem opravdu rád. Připravoval jsem se pečlivě a opravdu jsem z toho byl nervózní, protože jsem měl dobrého protivníka. To je normální, být nervózní, každý se něčeho bojíme. Naštěstí strategie, kterou jsme s mým týmem vymysleli, opravdu fungovala. Kdo mě zná, tak ví, že nemám problém občas vybouchnout, ale tady jsem byl opravdu klidný, protože to bylo potřeba,” promluvil sportovec o klání, ve kterém nastoupil proti zápasníkovi Bryanovi Barbarenu.

Je vcelku běžné, že jsou sportovci mírně pověrčiví a před zápasy vykonávají všemožné rituály pro štěstí. Jak ale Makhmud Muradov uvedl, on sám nic takového nemá. “Nic pro štěstí nedělám. Štěstí budeš mít, když budeš pořádně makat. O ničem jiném to není,” vysvětlil s úsměvem svůj přístup ke sportu.

Kdyby to bylo jednoduché, dělal by to každý

“Řada lidí vidí jen peníze, které si zápasník vydělá nebo kolik má sledujících na sociálních sítích. Už ale nevidí tu dřinu, která za tím vším je. Kdyby to bylo jednoduché, tak by byl šampion každý. Nebudu lhát, je samozřejmě fajn, když si vyděláte pěkné peníze. Ale není to to hlavní. Já jsem šťastný, protože dělám to, co mám rád. Nic mi nechybí, mám už teď víc, než v kolik jsem kdy v životě doufal,” uvedl Makhmud Muradov pro Kafe.cz skromně.

Pokud se jedná o jeho další plány, vše je ještě trochu nejasné. “Ze všeho nejdřív si musím doléčit nohu, se kterou už mám nějakou dobu problémy. A dál se uvidí,” vysvětlil sportovec s tím, že pokud vše půjde dobře, rád by do konce roku do nějakého zápasu rád nastoupil.

V případě, že mu zbyde čas, rád by také vyrazil na dovolenou s partnerkou Sabinou Karáskovou, která se proslavila v reality show Love Island. Civilním zaměstnáním je ale tanečnice a fitness trenérka. V minulosti Makhmud Muradov žil se zpěvačkou Monikou Bagárovou, se kterou má malou dceru Rumiu. Tu momentálně vychovává maminka u Brna.

S dcerou svou přítelkyni zatím neseznámil, a to také proto, že je holčička velmi fixovaná na maminku, a tak s ní zatím nemůže trávit tolik času, kolik by chtěl. “Myslím ale, že to nebude problém, až na to přijde. Sabča je rozumná a chápe to, že mám zkrátka dceru a všechno je kvůli tomu trochu složitější. Já jsem ale rád, že mám dceru, protože to je to nejvíc, co v životě může být,” řekl pro Kafe.cz populární MMA bijec před časem.