Karásková tou pravou? Muradov ji vzal na místo, kde Bagárová nikdy nebyla

Láska MMA zápasníka Makhmuda Muradova a jeho partnerky Sabiny Karáskové se vyvíjí tím nejlepším možným směrem. A dle všeho by nemohla být odlišnější od jeho vztahu se zpěvačkou Monikou Bagárovou. S tou se totiž Mach prakticky nikdy neobjevoval na veřejnosti, a dokonce ji nevzal ani do své rodné vlasti.

Na první pohled kdysi tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Ke štěstí ale měli dle všeho hodně daleko. Monika Bagárová a Makhmud Muradov si zkrátka souzeni nebyli, a i když se snažili tvořit společnou budoucnost, a dokonce se dočkali dcery Ruminky, nakonec šli od sebe. To přitom pro mnohé ale zas tak velkým překvapením nebylo.

Věčně pryč

I když se totiž zpočátku oba snažili tvářit tak, že jejich vztah žádnou krizí neprochází, okolnosti mluvily za vše. Nešlo si například nevšimnout, že Muradov trávil ohromnou spoustu času ve svém rodném Uzbekistánu a Bagárová s dcerou byly v Česku věčně samy. Dokonce se zpěvačka s dcerou do rodné vlasti MMA zápasníky nikdy nepodívaly. Tam se s ním vydala teprve až jeho nová láska Sabina Karásková, která do povědomí širší veřejnosti vstoupila účastí v reality show Love Island.

Podivují se i fanoušci

Muradov nyní na svém Instagramu zveřejnil společný snímek s Karáskovou, na němž oba zamilovaně pózují při západu slunce právě v Uzbekistánu. „Všechno nejlepší, lásko. A vítej v Uzbekistánu,” popřál u snímku veřejně své krásce. Je přitom také pravdou, že Bagárovou nikdy na svých sociálních sítích nijak zvlášť neprezentoval. „Jeee. A víte, co je divné? Že tam ta předešlá nikdy nedoletěla ani s jejich dcerou,” napsala pod příspěvek jedna z obdivovatelek MMA zápasníka.

Sportovec zkrátka vedle mladé tanečnice jen kvete. S dcerou ji ale zatím neseznámil. „Myslím ale, že to nebude problém, až na to přijde. Sabča je rozumná a chápe to, že mám zkrátka dceru a všechno je kvůli tomu trochu složitější. Já jsem ale rád, že mám dceru, protože to je to nejvíc, co v životě může být,” prozradil před časem pro Kafe.cz.