Makhmud Muradov: Jsem rád, že mám vedle sebe Sabinu. Ve všem mě podporuje

O lásce Makhmuda Muradova a Sabiny Karáskové si nějakou dobu cvrlikali i vrabci na střeše, přestože dvojice nějakou dobu o svém vztahu mlžila. Nyní již vzájemné city netají. Známý MMA bijec září vedle hvězdy show Love Island štěstím a pro Kafe.cz prozradil, čeho si na své partnerce nejvíce cení.

Tanečnice Sabina Karásková, která se profesionálně věnuje latinskoamerickým tancům, se proslavila v televizní show Love Island. Z ostrova lásky odjížděla zamilovaná do dalšího účastníka pořadu, Zbyňka Vlčka. Jejich vztah ale nevydržel moc dlouho, protože se půvabná mladá žena zakoukala do zápasníka Makhmuda Muradova, expartnera zpěvačky Moniky Bagárové.

Že k sobě mají blízko, si nějakou dobu nechávali pro sebe. Vzhledem k tomu, že napětí mezi nimi bylo očividné, nakonec se rozhodli “kápnout božskou” a vztah přiznali. “Potkali jsme se na jedné akci a začali jsme se spolu bavit. Sabina mě zaujala tím, že je to úplně normální holka a má ráda sport, což je důležité, protože mě to živí,” prozradil známý sportovec, jak vypadaly začátky jejich lásky.

“Jsme spolu, jsme hrozně šťastní a všechno je tak, jak to být má. Uvidíme, co bude dál. Sabča mě ve všem hrozně podporuje,” pěl na svou partnerku Makhmud Muradov samou chválu a bylo znát, že si Sabiny skutečně velmi váží.

Moje dcera je v životě to nejvíc

S dcerou Rumiou, kterou má ze vztahu s Monikou Bagárovou, svou přítelkyni zatím neseznámil. “Myslím ale, že to nebude problém, až na to přijde. Sabča je rozumná a chápe to, že mám zkrátka dceru a všechno je kvůli tomu trochu složitější. Já jsem ale rád, že mám dceru, protože to je to nejvíc, co v životě může být,” řekl pro Kafe.cz populární MMA bijec.

Po boku krásné Sabiny Karáskové by Makhmud Muradov rád v létě vyrazil na pořádnou dovolenou. Vše ale bude záležet na tom, jak se mu bude dařit v ringu. “Celé léto pracuji. A za tři týdny mám zápas, takže se na něj musím připravit a napřed musím vyhrát. Když to vyjde, rádi bychom v srpnu někam vyrazili,” uvedl talentovaný zápasník.