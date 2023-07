Za proměnou Zounara stojí Bočanová: Ostrou poznámkou mu změnila život

Herce Martina Zounara a herečku Mahulenou Bočanovou pojí celoživotní přátelství. Oblíbená herecká dvojice se zná už od konzervatoře. Zounar byl dokonce dlouhé roky do Bočanové zamilovaný až po uši. Sympatická kráska mu city nikdy neopětovala. I proto se ale dnes právem považují za velmi dobré kamarády.

Zounar se vztahu s Bočanovou dočkal alespoň v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Jako doktor Bob Švarc se tam přes seznamovací aplikaci seznámil s ředitelkou nemocnice Darinu Márovou, kterou ztvárňuje právě Mahulena Bočanová.

Za vším hledej ženu

Martin Zounar si prošel obrovskou proměnou vizáže. K novému vzhledu velkým dílem přispěla právě Mahulena, která byla ke svému kamarádovi velmi otevřená. „Když mi řekla: ‚Jseš tlustej jako prase‘, tak jsem věděl, že tomu tak je,“ prozradil herec v rozhovoru pro Aha!. Mahulena ovšem umí Zounara i pochválit, od té doby, co je o dvacet kilo lehčí, mu skládá na natáčení lichotky. „Marťo, tobě to sluší, ty seš kocour!,“slyší Zounar od kolegyně pravidelně. Oblíbený herec přiznal, že nejvíce vážil během covidového období. Jeho váha se vyšplhala na neuvěřitelných 125 kilo. Svou váhu za čas dostal o 21 kilogramů dolů. Tuto váhu se mu daří držet už rok a tři čtvrtě bez jojo efektu.

Šlo o zdraví

Za hubnutím mimo jiné stál i faktor zdraví. To, že Martinova váha není úplně v pořádku, vypozorovala i jeho žena. „Chrápal jsem jako prase. Nemohl jsem spát a byl jsem strašně unavenej. Kačka, moje žena, mi říkala: ‚Asi by bylo dobrý, abys zašel k doktorovi, protože to není normální‘. Občas musela uprostřed noci odejít jinam, protože se vedle mě nevyspala“, přiznal otevřeně. Martinova proměna vzbudila na veřejnosti poprask. Fanoušci se na něj obraceli s prosbou o radu, jak zatočit se svou váhou. Martin tak své rady sepsal do knihy o hubnutí. „Myslím, že je dobré si udělat rozbor krve, vědět, jak jste na tom s cholesterolem, tuky. Já teď každý rok chodím na kontrolu. Je mi už pětapadesát a vidím, že to jde každým rokem tíž a tíž. Navíc můj táta byl cukrovkář, musím se hlídat,“ dodal.