Případ Madeleine McCannové: Děsivá fakta dávají kauze nový rozměr

Pátrání po zmizelé dívence Madeleine McCannové ani po šestnácti letech nekončí. Německá policie začala v posledních dnech prohledávat okolí přehrady Arade, která leží nedaleko místa, ze kterého Madeleine v roce 2017 zmizela.

Začátkem května letošního roku to bylo už šestnáct let od osudné noci. Během toho, co byli rodiče Madeleine na večeři s přáteli, dívenka zmizela beze stop z pokoje. Policie si nejprve myslela, že byla unesena, nějakou dobu dokonce pracovali i s verzí, že za jejím zmizením stojí samotní McCannovi. Poslední vyšetřovací verze je ta, že se stala obětí násilného činu.

Podezřelý za mřížemi

Hlavním podezřelým se před více než dvěma roky stal německý recidivista Christian Brueckner. Ten v současné době sedí ve vězení ve svém rodném Německu. Za mříže ho dostal čin, který udělal v roce 2005. Znásilnil a mučil 72 letou Američanku. Spojitost mezi případem Madeleine a tímto je více než velká. Trestný čin se odehrál ve stejné oblasti, ve které zmizela i dívenka. Christian stále dokola opakuje, že se zmizením Madie nemá nic společného.

Nynější pátrání je podle britských médií jedno z největších. Naposledy takto intenzivně po tělu Madie pátrali v roce 2014. Policejní akce probíhá poblíž přehrady Arade. Ta se nachází asi padesát kilometrů od osudného resortu Praia da Luz v Algarve. Podle Daily Mail si police z místa odnášela několik tašek. Ve vodě pátrali i potápěči.

O celou akci se stará německá policie ve spolupráci s britskými kolegy. Dvacet policistů prohledává lokaci, která je pro vyšetřovatele důležitá hned z několika důvodů. Podle výpovědi řidiče kamionu byla dívenka viděna v blízkosti přehrady s neznámým mužem a ženou dva dny poté co zmizela. Místo u přehrady je dokonce oblíbená lokace hlavního podezřelého, ten podle Daily Mail nazýval oblast „malým rájem“.

Naděje

„Samozřejmě zůstáváme přesvědčeni, že najdeme nějaký důkaz, který povede k vyřešení případu. V tuto chvíli ho stále hledáme,“ uvedla německá policie pro BBC. Proti pětačtyřicetiletému Bruecknerovi stojí jednoznačné důkazy. Podle státního zástupce se Brueckner nacházel v době Madeleinina zmizení v oblasti Praia de Luz, prozradila ho lokace v mobilním telefonu. „Víme, že hlavní podezřelý tuto oblast často navštěvoval, a mluvili jsme s několika svědky, kteří ho v té době znali a kteří to potvrdili,“uvedl jeden z kriminalistů. Zároveň jsou vyšetřovatelé přesvědčeni o tom, že najdou zlomový důkaz i přestože, byla nádrž v minulosti už jednou prohledávána. „Samozřejmě jsme i nadále přesvědčeni, že najdeme nějaký prvek nebo důkaz, který povede k vyřešení případu, ale v tuto chvíli stále zkoumáme různé elementy,“ dodal kriminalista pro deník Daily mail.