Nejstarší adoptovaný syn Angeliny Jolie: Maddox si ji získal nevinným gestem

V současnosti slaví nejstarší adoptovaný syn hollywoodských herců Angeliny Jolie a Brada Pitta dvaadvacáté narozeniny. A i když nyní patří k nejbohatším dětem světa, nikdy nezapomněl na svůj původ. Svým krajanům tak pravidelně spolu se svou slavnou matkou pomáhá.

Příběh dvaadvacetiletého chlapce se jménem Maddox Jolie Pitt je spíše jako z pohádky než z reálného života. Na tohoto chlapečka se totiž usmálo v roce 2002 nevídané štěstí, když si ho adoptovala jedna z nejslavnějších hereček světa - Angelina Jolie.

Sirotek z Kambodži, který by celý život žil v chudobě a bez vzdělání, se tak během několika měsíců stal jedním z nejbohatších dětí Hollywoodu. Sice o tom ani neví, ale ke svému štěstí velmi přispěl, a to díky milému gestu, které udělal na svou budoucí maminku v tu správnou chvíli. Kdyby se tak nestalo, kdo ví, zda by si herečka vybrala právě jeho.

Maddox se narodil 5. srpna roku 2001 v chudé kambodžské vesnici rodičům, kteří ho umístili do sirotčince. Žil běžným životem mezi spoustou dalších dětí, které neměly štěstí a vyrůstaly bez rodičů. Jednoho dne se ale do jeho náhradního domova vypravila světová celebrita, kterou nebyl nikdo jiný, než právě Angelina Jolie.

Herečka si Kambodžu zamilovala během natáčení filmu

Ta tehdy byla ještě vdaná za herce Billyho Boba Thorntona, se kterým neměla vlastní děti, tak se rozhodla, že si nějaké adoptuje a dopřeje mu lepší život. A vzhledem k tomu, že Kambodžu znala, protože tam natáčela legendární film Lara Croft – Tomb Raider, rozhodla se pro adopci dítěte právě z této chudé země.

V listopadu 2001 tak vyrazila do místního sirotčince, aby děti okoukla a případně si mezi nimi vybrala to své vysněné.

„Maddox byl bystré a rozkošné miminko, na lidi se smál víc a častěji než ostatní obyvatelé sirotčince. Podle toho, co mi Angelina prozradila, si ho právě proto vybrala mezi desítkami dalších dětí. Když Maddoxe poprvé uviděla, usmál se místo toho, aby brečel jako ostatní. Usmál se přímo na ni, což se dotklo jejího srdce,“ prozradil hereččin kamarád Sarath Mounh pro list Daily Mail.

Problém byl však v tom, že v Kambodži platí zákon, který říká, že si tam může dítě adoptovat pouze občan některé z asijských zemí, což Angelina samozřejmě nebyla. S tím jí pomohl právě Mounh, který si chlapce adoptoval pro sebe a následně se vzdal všech práv na dítě, aby mohl připadnout právě herečce. No a díky tomu se mohl malý Maddox s Angelinou přestěhovat do Hollywoodu.

Maddoxe si později adoptoval i herec Brad Pitt

Když se dala herečka dohromady s Bradem Pittem, ten se po nějakém čase rozhodl, že si chce chlapce adoptovat také. Maddox měl tak od roku 2006 rodiče dva. Během několika let pak díky nim získal dalších pět sourozenců, z nichž někteří byli také adoptovaní, další pak byli biologickými potomky slavného páru.

Maddox byl a je na své asijské kořeny pyšný. Společně se svou maminkou dodnes Kambodžu pravidelně navštěvuje a pomáhá tam dětem, které neměly tolik štěstí jako on. Angelina dokonce v chudé zemi koupila dům, aby tam mohla se synem trávit dostatek času a neváhala založit nadaci Maddoxe Jolie-Pitta. Ta chrání přírodu, kulturu a dopřává dětem možnost vzdělání.

Nejstarší syn hereckého páru měl vždy sklony k filmařině. Sice ne jako herec, po vzoru svých rodičů, ale jako výkonný producent se například podílel na filmu z roku 2017 s názvem First They Killed My Father.

Sama herečka se netají tím, že by ocenila, kdyby se některé z jejích dětí herectví věnovalo, ale zatím to vypadá, že žádné se do toho nehrne. Madoxe tedy spíš uvidíme v roli producenta nebo humanitárního pracovníka.