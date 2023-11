Redakce 12. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Macaulay Culkin se proslavil už jako desetiletý chlapec coby Kevin v komedii Sám doma. Štěstí v životě mu to ale nepřineslo, ba naopak. Po dvaceti letech poskytl v rozhlasovém pořadu WTF opravdu otevřený rozhovor. Tvrdí v něm mimo jiné, že otec ho nikdy neměl rád a Michael Jackson byl jeho opravdový přítel. Nyní dle jeho slov žije život jako důchodce.

Tak otevřený ještě snad nikdy nebyl, ale pro rozhlasový pořad WTF v čele s jeho kamarádem Marcem Maronem, známým americkým komikem, udělal výjimku.

Macalay Culkin má domov ve dvou městech - v New Yorku a v Paříži. Převážně ale žije v Paříži. „Myslel jsem si, že mě tam lidé nepoznávají. Zjistil jsem pak, že mě poznávají, ale prostě je to nevzrušuje, svěřil se Maronovi. Žije konečně tak, jak chce a očekávání veřejnosti ho nechávají chladným.

„Jsem důchodce po třicítce, který chodí s bagetou pod paží. Žiju dobrý život,“ říká. Rozpovídal se i o jeho tak diskutovaném vztahu s Michaelem Jacksonem. Culkin potkal Michaela Jacksona při natáčení Louskáčka v roce 1993. Zpěvák se přišel podívat do zákulisí s Donaldem Trumpem. Bylo to krátce potom, co se na obrazovky dostal trhák Sám doma.

Jackson se zeptal Culkina, zda se nechce kamarádit, a tak začalo jedno obyčejné přátelství, alespoň tak to filmový Kevin popisuje.

„Stali jsme se přáteli, stali jsme se nejlepšími přáteli na hodně dlouhou dobu. Užíval si moje mládí a sílu. Byl rád dítětem, byl rád dítětem spolu se mnou a měl rád děti kolem sebe. Nikdy mi to nepřipadalo divné,“ řekl Culkin. Macaulay byl s králem popu v kontaktu až do jeho smrti do roku 2009. Jsem si velmi blízký s jeho dcerou Paris, byl jsem její kmotr a navždy ji budu opatrovat. Někteří tvrdí, že Jackson mu zkazil život, ale podle něho to byl někdo úplně jiný.

Život mu zkazil otec. V jednu dobu byl závislý na drogách

Otec. S tím měl legendární dětský herec vždycky komplikovaný vztah. V jedenácti jako dítě vystupoval v pořadu Saturday Night Live a celý díl měl zakázáno mít v ruce kartičky, který obvykle každý moderátor má. „Kvůli jeho zákazu je nemohl použít nikdo ve štábu,“ prozradil. Culkin tvrdí, že jeho otec si vztah s ním nezaslouží. O kontakt s ním nestojí. V osmnácti se tak rozhodl udělat jednu zásadní věc.

Proslavil se už v deseti letech

Odstřihl rodiče od svých peněz. „Doufám, že jste díky mě vydělali dosud hodně peněz, protože ode mě už teď žádné nepřijdou,“ řekl jim.

„Byl jsem připoutaný k cizímu člověku, který mě neměl nikdy rád. Byl to špatný člověk. Byl výbušný nejen ke mně, ale i k mé matce i sourozencům,“ řekl o otci, který ho prý neměl rád ani jako dítě. Na přetřes přišlo i téma studia. Během studií vysoké školy žil dle jeho slov normální život. „Chtěl jsem se jen válet kouřit trávu,“ napráskal na sebe. Nyní je spokojený, i když mu táhne na čtyřicet. Píše knihu. „Žiju velmi plný, bohatý a jednoduchý život,“ zakončil filmový Kevin svoje povídání.