Průšvihy kapely Lunetic: Drogy, miliony, domácí násilí, automaty i smrt člověka

Kapela Lunetic se v devadesátých letech stala fenoménem, který dodnes nemá obdoby. Chlapecký band zažil rychlý výstup ke slávě, ale také strmé pády. Nejvíce se hudební kariéra podepsala na frontmanovi Martinovi Kociánovi, který kvůli drogové závislosti a dalším problémům kolegy opustil. Lunetic vydělali miliony korun, dnes ale žijí zcela normální životy a na doby enormního úspěchu jim zbyly jen krásné vzpomínky.

Kapela Lunetic vznikla v roce 1995 a o tři roky později znal čtveřici chlapců snad každý občan ČR.

Největší kariérní zlom přišel, když si jich všiml producent Stano Šimor. Lunetic začali zpívat česky, napsali hit Máma a dostali nabídku moderovat televizní hitparádu ESO, čímž se dostali do povědomí ještě většího množství diváků. Hvězdná kariéra vynesla chlapcům pořádný balík a sláv, vše ovšem bylo časově omezené.

"Dohromady to byly miliony. Nejvíce se vydělalo asi v devadesátých letech. Takže třeba okolo dvaceti milionů to mohlo být. Ale něco si vzalo vydavatelství, něco manažer, něco málo nám zbylo, ale bylo nám osmnáct let, takže se to docela rozfofrovalo," přiznal před časem Aleš Lehký webu zivotvcesku.

Rozpad kvůli drogám

Skupina Lunetic se rozpadla v roce 2003. Hlavním důvodem byly drogové problémy Martina Kociána. Václav Jelínek se sice pokusil vydat sólové album Pod vodou, které ale nemělo valný úspěch.

Vlastní desku vydal také Martin Kocián, u posluchačů ale jeho počin dostal nálepku ještě většího propadáku, než CD Jelínka. Členové Luneticu se dali znovu dohromady v roce 2008. Vydali nové album se všemi svými největšími hity a DVD s videoklipy. K této příležitosti uspořádali dvě vystoupení – v Praze a v Liberci. V roce 2011 vydali zatím poslední desku Na vlnách, která je autorskou tvorbou a producentem je Václav Jelínek. Ohlas z devadesátek se už bohužel pro Luneticy neopakoval.

Mezitím stihl bývalý frontman Kocián napáchat celou řadu průšvihů. Zpěvák nezvládl svou závislost na pervitinu a hracích automatech a mnohokrát se fanouškům připomněl, ovšem ne zrovna pozitivním způsobem. Kocián například pod vlivem pervitinu napadl svou partnerku a následně musel čelit u soudu obvinění z napadení. "Pohádali jsme se a já jsem se pak už jen bránil. Vzala na mě golfové hole, dělá kickbox, má sílu. Poprali jsem se. Už předtím jsme měli bouřlivý vztah. Zlomil jsem jí žebra. Z bytu mě vyhodila zásahová jednotka," popsal tehdy zpěvák Blesku.

Lunetic bez Kociána

V posledních letech už Lunetic vystupují pouze ve třech a chybí jim právě zmíněný Martin Kocián. Vašek Jelínek má vlastní nahrávací studio, Aleš Lehký moderoval pořad Snídaně s Novou a slyšet ho můžete i v rádiu. Nejvíc se od showbyznysu vzdálil David Škach, který je majitelem truhlářské firmy.

Ačkoliv se letos obnovené kapele daří a čeká ji veliké turné po republice, které má odstartovat 20. května v Mělníku, a končit na 21. října v Kladně, Luneticům jakoby se lepila smůla na paty.

Vašek Jelínek během své cesty z koncertu Leoše Mareše, kde vystupoval s kolegy z kapely jako host, srazil na dálnici muže, který na následky zranění podlehl. Nečekaný skandál tak opět na Lunetic přitáhl nepříliš pozitivní pozornost. Podle mluvčí policie měl navíc v sobě Jelínek menší množství alkoholu v krvi. I když neměl chodec na dálnici co pohledávat, na problematickou kapelu to opět vrhlo další stín. V programu ale zatím Lunetic žádné změny neohlásili a zřejmě turné začnou dle plánu i přes tragickou událost.

Lunetic se chystají na veliké turné