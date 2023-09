Lulu zvítězila v plácání přes zadek, Soukupovi vyčítá nedostatek slušnosti

V sobotu večer se zaplněná UNYP arena dočkala dalšího zábavného večera od organizace Red Face plného zápasení, který okořenila soubojem v plácání přes zadek s pornoherečkou Claudií Macc i bývalá milenka Karlose Vémoly Lulu Černá. Ta po svém vítězství neskrývá nadšení, radost jí kalí jen fakt, že se k ní Jaromír Soukup, kterého na svůj zápas zvala, zachoval jako hulvát.

Zápas Lulu Černé a pornoherečky Claudie Macc byl jedním z vrcholů sobotního večera. Krásky se nijak nešetřily a rozdávaly si rány, až se málem neudržely na podpatcích. Vítězka ale mohla být jen jedna… A stala se jí Lulu Černá.

Silikonová kráska pro kafe.cz přiznala, že po svém vítězství nedokázala udržet emoce. "Dopadlo to nad moje očekávání, líbila se mi celá atmosféra. Do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, že zvítězím, protože jsem viděla svojí protivnici trénovat a dávala pořádné rána. Když mě pak Robert Rosenberg vyhlásil vítězkou, začala ječet a neudržela emoce, moc jsem si to užila," svěřila se Lulu.

Návrat do klece komplikuje hledání soupeřky

Bloňdatá dračice a milovnice fitness přitom nijak neskrývá, že by se v zápasnické kleci ráda objevila znovu.

"Chtěla bych, ale zatím to není oficiální, nicméně ráda bych do toho šla," prozradila. "Jde ale také o to, jakou bych měla protivnici, když se vymyslí nějaká zajímavá, určitě bych do toho šla. Lela nejspíš moji výzvu nepřijme, ale uvidíme, jak zareaguje Agáta."

Soukupa se nevzdává, i když se odmlčel

A přestože se Lulu ještě pořád raduje ze svého sobotního úspěchu, neskrývá, že jedna věc ji při jejím triumfu zamrzela – Jaromír Soukup, kterého na večer zvala, totiž bez omluvy nedorazil!

"Nekomunikuje se mnou od té doby, co jsem ho pozvala, asi to nechává otevřené," myslí si Lulu Černá. "Mrzí mě, že neměl ani tolik slušnosti, aby dal vědět, že nepřijde, ale ještě se ho nevzdávám. Chápu, že toho teď má hodně a cokoli udělá, hned se začne všude přetřásat, takže asi musí být opatrný. Myslím ale, že i tak mi mohl alespoň dát vědět, že se neukáže, to je přece základ slušného chování."