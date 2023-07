Když politici haraší: Lukáš Kolářík není jediný nevěrník v historii Česka

Český internet žije aférkou pirátského náměstka Lukáše Koláříka, který se stal součástí vyhrocené situace, do které byla rovněž zapojena jeho manželka a milenka. Veřejnost je jeho jednáním pobouřena a dokonce jeho spolustraníci od něj dávají ruce pryč. Na české politické scéně se nicméně nejedná zdaleka o první a pravděpodobně ani poslední případ, kdy se některému vlivnému muži jeho milostné avantýry vymkly z ruky.

Před několika týdny Lukáš Kolářík skončil na ministerstvu vnitra, kde pracoval, a vysvětlil to osobními důvody. Nyní ovšem vyplynulo, že za tím byl incident, kterým se nyní zabývají muži zákona. Na hotelovém pokoji totiž došlo k potyčce mezi Koláříkem, jeho manželkou a nyní již bývalou asistentkou, se kterou dotyčný politik udržoval milostný poměr.

Všichni tři měli být podle dostupných informací posilněni alkoholem, jak uvádí deník Blesk. Když Koláříkova žena usnula, mělo ve vedlejší místnosti dojít k intimnostem mezi jejím manželem a jeho asistentkou. Při tom je Jana Koláříková, kterou hluk probudil, přistihla. Následně došlo k hádce, během které došlo nejen na vulgarismy, ale také facky a kopance. Výpovědi všech zúčastněných se rozchází. Koláříkova asistentka uvádí, že byla svým bývalým nadřízeným napadena, zatímco on má dojem, že to byla jeho milenka, která naopak atakovala jeho ženu a on ji pouze bránil. Do celé situace nejspíš vnese světlo teprve policejní vyšetřování, Lukáš Kolářík nicméně pozastavil své členství v Pirátské straně a nevykonává momentálně žádnou veřejnou funkci, a to až do doby, kdy se mu případně podaří očistit své jméno.

Piráti dali od Koláříka ruce pryč

Reakce jeho spolustraníků byla velmi ostrá. Kromě incidentu samotého jim podle tiskového oddělení Pirátské strany vadilo, že vedení strany sám informoval o incidentu s výrazným zpožděním a v neúplné formě.

“Vzhledem ke všem zmíněným skutečnostem Republikové předsednictvo na opětovném jednání k této věci v neděli 30. 7. 2023 vyzvalo Lukáše Koláříka k ukončení i veškerých zbývajících funkcí souvisejících s Pirátskou stranou včetně vládního týmu, které ještě zastával po složení politických pozic a pozastavení členství. Lukáš Kolářík s okamžitou platností ve zbývajících funkcích skončil. Toto je za Republikové předsednictvo jediný možný postup,” sdělila tisková mluvčí strany s tím, že vzhledem k policejnímu vyšetřování nelze nyní sdělit další podrobnosti.

Nezřízené večírky Dominika Feriho

Na své libido doplatil také bývalý poslanec Dominik Feri. Ten rezignoval na svůj mandát a posléze opustil stranu TOP 09 poté, co byl obviněn z několika případů sexuálního obtěžování, kterého se měl dopustit na výrazně mladších dívkách, které zval do svého bytu na večírky plné alkoholu a bujarého veselí.

Celá kauza je momentálně před soudem. Politik popírá, že by se dopustil jakéhokoli obtěžování, připouští ale, že byly situace, kdy se nezachoval právě jako gentleman a že s některými dívkami, které si na jeho jednání stěžují, skutečně došlo k intimnímu kontaktu. Podle jeho názoru byl ale tento kontakt oboustranně dobrovolný. V době, kdy se závažná obvinění provalila, byl navíc Feri zadaný a jeho tehdejší přítelkyně situaci velmi špatně nesla. Jejich vztah se posléze rozpadl.

Těhotná milenka Mirka Topolánka

Na bývalého premiéra Miroslava Topolánka před lety rovněž praskla nevěra. Tehdy figuroval jako lídr ODS a provalilo se, že udržuje vztah s kolegyní z Poslanecké sněmovny Lucií Talmanovou. V době, kdy jejich poměr přestal být tajemstvím, byla navíc Talmanová několik měsíců těhotná.

Miroslav Topolánek se proto chtěl rozvést, nicméně jeho tehdejší manželka Pavla, se kterou má tři děti, byla opačného názoru. Celá aféra se proto táhla několik let a Lucie Talmanová porodila syna Nicolase jako svobodná matka. Když se její partner rozvedl a v roce 2010 si ji konečně vzal za manželku, nejspíš se jí velice ulevilo.

Nevěra na každém kroku

Tím ovšem výčet nevěrných politiků zdaleka nekončí. Poměr praskl také na dalšího premiéra Jiřího Paroubka, který si svou “bokovku” Petru nakonec rovněž vzal. Jejich vztah je v dnešní době ale již minulostí. Známý je také vztah ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase a jeho tehdejší ředitelkou kabinetu Jany Nagyové, kvůli které dokonce skončil v podmínce, protože svědčil u soudu, který se týkal zejména korupce a zneužití služebních pravomocí, v její prospěch. Také on si svou milenku posléze vzal za manželku.

Bývalý ministr zdravotnictví David Rath, který byl později odsouzen za korupci při zadávání veřejných zakázek, byl zase známý tím, že má dvě rodiny, jednu se svou manželkou, druhou se svou milenkou. Trávil čas s oběma rodinami odděleně a nijak zvlášť se touto bigamií netajil.