Lucie Zedníčková už není sama: Po rozchodu se rozhodla pro nečekanou změnu

Lucie Zedníčková se loni rozešla se zvukařem Miroslavem Ollém a začala žít zcela nový život. Herečka prodala nově postavený dům za Prahou a koupila statek na Berounsku. Nemovitost aktuálně prochází velkou rekonstrukcí a to není jediná novinka u Zedníčkové.

Lucie Zedníčková a zvukař a osvětlovač Miroslav Ollé se v tichosti rozešli již před delší dobou. Herečka nyní přiznala, že jí do života vstoupila nová láska.

"Už dlouho spolu nejsme, od února mám nového přítele a moc si to užívám. Je to nádherný pocit mít vedle sebe chlapa, co má stejné zájmy a myšlení. Není z branže, ale víc si nechám pro sebe," řekla Zedníčková Blesku.

S bývalým přítelem bydlela v novostavbě za Prahou, po rozpadu vztahu se ale rozhodla pro radikální změnu.

Novostavba není pro mě

"Barák jsem prodala a koupila statek na Berounsku. Zjistila jsem, že novostavba není pro mě a potřebují žít v domě, který má duši. Teď je tam všechno rozbombardované, ale za měsíc a půl se stěhuji," svěřila se Lucie Zedníčková s novinkami výše zmíněnému webu.

"Do konce října musím vyklidit současné bydlení. Snažíme se zachovat starý ráz, recyklujeme různé materiály a oslovili jsme malé české firmy. Když jsme byli na Bali, tak jsme se úplnou náhodou seznámili s výrobcem nábytku a nechali jsme si poslat kontejner s nábytkem, který byl vyrobený pro nás na míru. Všechno by za dva měsíce mělo být hotové, a tak na Vánoce snad budeme bydlet," dodala Lucie, která na čas odsunula herectví na vedlejší kolej, aby se mohla věnovat svému novému bydlení.

"Pořád mám pár zájezdovek, se kterými jezdím a víc toho nestíhám," uzavřela Zedníčková.

