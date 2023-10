Vondráčková ostře pálí do Plekance: Drsný vzkaz se mu nebude líbit

Lucie Vondráčková září už více než rok po boku nového partnera Zdeňka Polívky. Vedle urostlého zajíčka vypadá velmi šťastně. To však neznamená, že zapomíná na staré křivdy. Nedávno vydala svůj nový single Rekordérka a fanoušci se shodují na jednom. Podle nich je píseň inspirována vztahem s bývalým manželem Plekancem.

Rozvod Plekance a Vondráčkové byl opravdu ostrý. Bitva o majetek trvala několik měsíců. Vondráčková navíc chtěla se syny zůstat v Kanadě, kde Plekanec hrál dříve hokej. Nakonec se všichni vrátili do České republiky. Plekanec žije s tenistkou Lucií Šafářovou a je podruhé ženatý. Vondráčková zase buduje vztah s MMA zápasníkem.



Terapie písní

Rozvod Plekance a Vondráčkové byl dlouho tématem číslo jedna. Vypadalo to tak, že nikdy nezakopou válečnou sekeru. Nyní, když jsou oba šťastní po boku nových partnerů, vytasila Vondráčková poslední pomyslný hřebíček do rakve. Svému ex se to pokoušela natřít rozvodovou písní. „Byla jsem ženská na medaili, rekordérka odpouštění hříchů tvých, svého štěstí jen náhradník. Leštila jsem ti schody do výšky a věrně stála ve tvém stínu. Můj svět mi kdesi unikal, ztrácela jsem se a svět plynul. Začínám znova žít a nemusíš se o mě bát,“ zní text písně. Podle všeho tak Lucie odkazuje na dobu, kdy se vzdala své kariéry v České republice a odstěhovala se do Kanady kvůli sportovní kariéře Plekance. „Nebyl to příběh zrovna super, alespoň pro mě vůbec ne. Stejně teď nevyčítám si ty marné roky ztracené. Náhradní život žila jsem, jak mnohé ženy, které časem zapadly. Žila jsem s tebou léta, dny, ten život náhradní, a mé sny se do práce propadly,“ zaznívá v emotivní písni.

Rozvodová bitva

Znesváření manželé na sobě během rozvodové bitvy nenechali nit suchou. Například Plekanec osočil Vondráčkovou, že nevařila dětem teplá jídla a nechávala je na starost pouze chůvám. Zpěvačku dokonce osočil i z nevěry. Podle něj se v době jeho nepřítomnosti měl k nim domů v noci potaji vkrádat herec Matěj Hádek, údajně měl důkaz na kamerách.

I když zpěvačka a herečka několikrát zmínila, že kvůli svému muži přerušila kariéru v České republice, v době rozvodu chtěla žít v Kanadě. To se pochopitelně Plekancovi nelíbilo a dělal vše proto, aby byli všichni zpátky v České republice. Vondráčková tehdy celou situaci emotivně komentovala na sociálních sítích. Sdílela fotografii lvice s vyceněnými zuby.Tento spor vyhrál hokejista před Kanadským soudem, děti si tak mohl odvézt zpátky do České republiky. Vrátila se i Vondráčková.

Jak to tak vypadá, poslední slovo v tomto sporu chce mít nově vydanou písní právě Vondráčková.