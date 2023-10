Vondráčková zachránila kdysi 500 zvířat: Teď jich má plný dům, co na to Polívka?

Zpěvačka Lucie Vondráčková pravděpodobně definitivně uzavřela nepříjemnou životní kapitolu a našla znovu klid i štěstí. Po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem se usmívá po boku mladšího muže - MMA zápasníka Zdeňka Polívky, který s ní již nějakou dobu sdílí společnou domácnost. Spokojení jsou podle všeho také její synové, které si do nového vztahu z nevydařeného manželství přivedla. Jejich velkou rodinu, jak o své domácnosti zpěvačka mluví, doplňují také domácí zvířata.

Soužití se sportovcem je pro Lucii Vondráčkovou důvěrně známé. MMA souboje jsou ale přece jen ještě o kategorii drsnější sport než hokej, kterému se věnoval její bývalý manžel. Jak pro Kafe.cz její současný přítel Zdeněk Polívka přiznal, zpočátku bylo pro zpěvačku těžké se na klání, při kterých často teče krev, dívat. Nutno ale říci, že se s tím podle jeho slov poprala statečně.

Ani náročné tréninkové rutiny zpěvačku neodradily, a tak se brzy mladý sportovec nastěhoval do jejího domu. “Bydlíme spolu všichni v jednom domě a je nás teď hodně, já, děti, Zdeněk, pes, dvě kočky, čtyři ptáci, jsme prostě taková velká rodina,” prozradila Vondráčková v rozhovoru pro Blesk s tím, že si to každý člen evidentně užívá.

Nyní prožívá oblíbená zpěvačka a herečka velmi šťastné období. Jak ale přiznala v podcastu Beze jména, nedávno si prošla vyhořením a těžším životním obdobím. “Najednou jsem do té práce nechodila ráda. Já dostávala obrovské pugety růží na živých představeních, ale vlastně jsem z toho vůbec neměla radost. Myslím, že je to tím, že jsem neposlouchala, co mi moje tělo říká,” popsala nepříjemnou zkušenost. Pomohlo jí zvolnit a trávit více času v klidu domova se svými nejbližšími.

Mezi ty zpěvačka počítá i své domácí mazlíčky. Vždy se prý považovala za kočičí typ člověka, kromě koček má ale také papoušky a psa. “Když jsme ještě žili v Kanadě, bývalý manžel se mě vždy před Vánoci ptal, co bych si přála. Já tam podporovala jeden útulek, takže jsem jim chtěla dát dar,” zavzpomínala.

V Kanadě ovšem útulky fungují jinak. Zvíře v něm pobývá pouze pár dní a pokud se jej nikdo neujme, musí se zvíře uspat. “Ten jeden oblíbený to ale nedělal, protože se rozhodli, že s tím nesouhlasí. Když jsem odjížděla a loučila se s nimi, prozradili mi, že za tu dobu, co jsem jim pomáhala, jsem zachránila přes pět set zvířat,” uvedla Lucie Vondráčková ohromující číslo, kterým se jistě nemůže pochlubit každý.