Polívka jí dodává sebevědomí: Lucie Vondráčková se nebojí odvážných modelů

Lucie Vondráčková se v poslední době při výběru outfitů rozhodně nebojí. Často doma nechá i podprsenku. V letním období na sebe upoutala pozornost v růžových šatech s hlubokým dekoltem. Oči především mužských fanoušků potěšila i dalším outfitem a to velmi tenkým overalem, ve kterém se jí viditelně rýsovala ňadra.

K změně oblékání u Lucie Vondráčkové výrazně přispěl módní návrhář Dominik Navrátil. V jeho modelech se čas od času ukáže i Denisa Nesvačilová. Půvabná zrzka se pod jeho taktovkou oblékala například na karlovarském filmovém festivalu.

Polívka jí sluší

Třiačtyřicetiletá zpěvačka a herečka vypadá, jakoby našla lék na věčné mládí. Vondráčková se chlubí perfektní postavou a tváří věčné holčičky. Není se čemu divit, že jejímu kouzlu podlehl výrazně mladší sportovec Zdeněk Polívka. Kdo by toužil po jejím receptu na bezchybnou postavu, ten má smůlu. „Já bych své stravovací návyky nikomu nedoporučovala, protože já tak jako vyrazím z domu, udělám svačiny a obědy pro své děti, ty jdou do školy a já tak jako co potkám, to si nasbírám, nebo když na něco mám chuť, tak si to koupím, ale musí to být něco, co se dá jíst během chůze,“ přiblížila pro Extra svůj životní styl.

Úspěšné období

Po turbulentním rozvodu se svým bývalým partnerem Tomášem Plekancem září zpěvačka zase štěstím. Daří se jí nejen po osobní stránce, ale i po pracovní. Letošní sezónu naskočila do oblíbeného seriálu Ulice. V divadle hraje v jednom představením za druhým. V náročném hereckém období nezapomíná ovšem ani na svůj milovaný zpěv. Na konci prázdnin vydala novou píseň ve spolupráci s raperem El Ninem. Vondráčková se rozhodně nebojí ani spolupráce s o generaci mladšími kolegy. Nedávno se na svém Instagramu pochlubila videem s influencerkou Veronikou Biasiol a zpěvákem Janem Bendigem. Pro dvojnásobnou maminku je zkrátka věk jen číslo.