Vondráčková pobíhá v negližé na jevišti: Polívka sledoval sex s jiným

Lucie Vondráčková jde v posledních měsících z role do role. Oblíbená zpěvačka naskočila nejen do seriálu Ulice, ale vrátila se také po letech na divadelní prkna. V současné době hraje v Divadle Radka Brzobohatého. Po boku výrazně mladšího kolegy Jana Fanty si střihla opravdu divoké scény.

V divadelní hře Hračička řádí Vondráčková pouze v negližé. Před diváky si dokonce střihne sex. Psychothriller o ženě a cizím muži v uzavřeném prostoru je velmi napínavou inscenací.

Krev na zkouškách

Vondráčková je ze hry nadšená. „Honza Fanta hraje psychopata a já hraju slečnu, která si ho pozve do bytu. A pak musí vymyslet, jak se ho zbaví,“ prozradila část z děje pro Blesk. Její kolega zase odtajnil průběh zkoušení. Tam se Vondráčkové povedl opravdový přešlap. „Lucka na mě vytáhla nůž, ovšem omylem ne ten divadelní, kterým by mě nezranila, ale opravdový, kuchyňský,“ prozradil Fanta. „Crčela ze mě krev, ale zase tak vážné to nebylo,“ dodala herec.

Nahota pod dohledem

Populární herečka a zpěvačka si nemohla svou novou roli vynachválit. "Celá hra je hodně emotivně náročná a je v ní i humor, což diváci skvěle cítili. Myslím, že tak krásnou a náročnou hereckou příležitost má herec jen párkrát za život. Pokud má štěstí," uvedla v rozhovoru pro eXtra.cz. Ta se na divadelních prknech procházela jednu chvíli pouze v průsvitném pyžamu. Celou dobu byla ovšem pod bedlivým dohledem svého partnera Zdeňka Polívky. Ten svou milou sledoval přímo z hlediště. MMA zápasník nechybí na žádné premiéře.