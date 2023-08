Lucie Šlégrová boduje s nadupaným dekoltem: Kdy se jako žena cítí nejlépe?

Rozhlasová moderátorka Lucie Šlégrová ohromila své fanoušky fotografií v plavkách, na které obzvlášť vynikne její pěkná postava. Pro redakci Kafe.cz prozradila, v čem spočívá tajemství její krásy, kterou jí jistě může závidět nejedna žena. Jako trojnásobná maminka nemá času nazbyt, a tak i krášlení se věnuje pouze po omezený čas.

“Vzhledem k tomu, že mám tři děti, tak jako asi každá maminka nemám tolik času. Takže ne, že bych o sebe nepečovala, ale v běžný den nějaké líčení a podobně moc neřeším. Když pak čas od času mám čas a upravím se, je to hodně znát a lidé si toho všímají. Pak se i jako žena cítím mnohem lépe,” okomentovala s úsměvem pozadí vzniku fotografie, která vyvolala na českém internetu vlnu pozornosti.

“Obdivuji všechny maminky, které i s dětmi stíhají být pořád tak upravené a vyladěné. Ale nechápu, jak to stíhají. Přijde mi, že pak bych zase ošidila něco jiného - děti, rodinu nebo další věci. Takže já to zkrátka nedělám. A přijde mi, že se to u těch žen, pro které je třeba právě to líčení tolik důležité, musí určitě projevit někde jinde,” vysvětlila pro Kafe.cz Lucie Šlégrová.

Je ale třeba přiznat, že Lucie Šlégrová s rodinou patří mezi velmi aktivní lidi, a tak má krásnou postavu určitě zaslouženě. “My máme rádi přírodu, takže pořád někde jsme. Buď na kolech, nebo se věnujeme turistice, jedeme na vodu a podobně. Takže parádění neřeším, užíváme si spíše ty zážitky,” řekla pohledná moderátorka, která je manželkou hokejisty a trenéra Jiřího Šlégra.

Nejmladší syn je pořádně živý

Kromě dvou starších synů z předchozího vztahu, Roberta a Richarda, má Lucie Šlégrová také malého synka Rona, kterému v květnu budou tři roky. A právě ten svým rodičům dává pořádně zabrat. Především pak proto, že nepatří mezi děti, které by toho příliš mnoho naspaly.

“Malý se stále ještě budí několikrát za noc. Už jsme si na to s manželem docela zvykli a bereme to, jak to je. Je ale pravda, že moc nespí ani po obědě, kdy bychom to možná ocenili, abychom si také odpočinuli. Jednou ho to ale určitě přejde,” dodala Lucie Šlégrová se smíchem.